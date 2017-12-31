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Tiroteio

Adolescente é baleado em troca de tiros com a PM, na Serra

Segundo a policia, o jovem estava acompanhado de outros dois indivíduos. Eles teriam começado uma troca de tiros com os policiais durante uma abordagem

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 11:35
Segundo investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, o crime aconteceu na noite deste sábado (30) Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 17 anos foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares por volta de 22 horas deste sábado (30), em Residencial Centro da Serra.
Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os policiais abordaram três suspeitos durante patrulha no bairro e foram surpreendidos com disparos dos criminosos. Nesse momento, os militares revidaram os tiros. O adolescente, que não pode ter o nome revelado, foi atingido com um tiro no abdômen, um nas costas e dois na mão.
O jovem foi encaminhado ao hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde está internado sob escolta policial. Com ele, a polícia apreendeu uma metralhadora de fabricação caseira. O adolescente foi autuado por tentativa de homicídio e por porte ilegal de arma de fogo.
Os outros dois suspeitos que foram abordados pelos militares conseguiram fugir e ainda não foram localizados pela polícia.
(Com informações de Glacieri Carraretto)

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