Adolescente é baleado em troca de tiros com a PM, na Serra

Segundo investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, o crime aconteceu na noite deste sábado (30) Crédito: Fernando Madeira

Um adolescente de 17 anos foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares por volta de 22 horas deste sábado (30), em Residencial Centro da Serra.

Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os policiais abordaram três suspeitos durante patrulha no bairro e foram surpreendidos com disparos dos criminosos. Nesse momento, os militares revidaram os tiros. O adolescente, que não pode ter o nome revelado, foi atingido com um tiro no abdômen, um nas costas e dois na mão.

O jovem foi encaminhado ao hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde está internado sob escolta policial. Com ele, a polícia apreendeu uma metralhadora de fabricação caseira. O adolescente foi autuado por tentativa de homicídio e por porte ilegal de arma de fogo.

Os outros dois suspeitos que foram abordados pelos militares conseguiram fugir e ainda não foram localizados pela polícia.