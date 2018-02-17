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Violência

Adolescente é baleado durante tentativa de assalto em Vitória

Jovem foi abordado e levou um tiro no braço e outro na coxa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 16:06

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 16:06

DHPP, em Vitória Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Um adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte, na noite de sexta-feira (16), enquanto ia para casa, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória.
O jovem contou à polícia que estava a pé, quando foi abordado por dois homens. Os criminosos pediram os pertences, mas o rapaz correu. Um deles sacou a arma e atirou duas vezes.
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Os disparos atingiram o adolescente no braço direito e na coxa direita. Os bandidos fugiram sem levar nada, e o rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Lucas, segundo a polícia. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

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