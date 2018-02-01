Adolescente é baleada enquanto varria o quintal em Linhares

A adolescente foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Michel Freitas

Uma adolescente de 16 anos foi baleada enquanto varria o quintal de casa no bairro Santa Cruz, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois disparos, um no ombro esquerdo e o outro no rosto. Provavelmente, a arma utilizada era uma espingarda de chumbinho calibre 5.5.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (30). A vítima contou aos militares que não viu quem fez os disparos. Após ser ferida, a adolescente foi socorrida pela mãe e por um vizinho para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

De acordo com a Prefeitura de Linhares, a paciente foi atendida e recebeu alta na tarde do mesmo dia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.