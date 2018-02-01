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Arma de chumbinho

Adolescente é baleada enquanto varria o quintal em Linhares

Segundo a Polícia Militar, os tiros atingiram o rosto e o ombro esquerdo da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 21:07

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 21:07

A adolescente foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Michel Freitas
Uma adolescente de 16 anos foi baleada enquanto varria o quintal de casa no bairro Santa Cruz, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois disparos, um no ombro esquerdo e o outro no rosto. Provavelmente, a arma utilizada era uma espingarda de chumbinho calibre 5.5.
O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (30). A vítima contou aos militares que não viu quem fez os disparos. Após ser ferida, a adolescente foi socorrida pela mãe e por um vizinho para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
De acordo com a Prefeitura de Linhares, a paciente foi atendida e recebeu alta na tarde do mesmo dia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
 

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