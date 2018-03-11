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Violência

Adolescente é baleada durante assalto em Itapemirim

Adolescente de 15 anos teria resistido a entregar o aparelho e foi baleada

Publicado em 11 de Março de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2018 às 20:13
As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Uma adolescente de 15 anos foi baleada em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na noite deste sábado (10), após resistir a entregar o celular dela a um assaltante em uma rua perto de casa. O bandido atirou e fugiu com o celular da vítima.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, o caso aconteceu na Rua da Linha, em Itaóca. A vítima estava com uma amiga quando foi assaltada. Ela teria resistido a entregar o aparelho e foi baleada.
A adolescente foi socorrida por familiares até o Hospital Menino Jesus, no município, e transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A informação é de que ela não corre risco de morte.
A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para identificar o suspeito, que até o momento não foi preso.
 

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