Adolescente é assassinado durante tiroteio em Cachoeiro

O corpo de Guilherme foi encontrado em um local encontrado como buraca Crédito: Reprodução - Facebook

Um adolescente de 17 anos foi assassinado na noite desta quarta-feira (17) no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime ocorreu durante uma troca de tiros entre grupos rivais.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 10h40. Quando a equipe chegou no local, a troca de tiros já havia acabado, mas alguns bandidos que estavam em uma matagal reiniciou a troca de tiros com os policiais.

O corpo de Guilherme Vicente da Silva foi encontrado próximo a um local conhecido como Buraca. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Os moradores ficaram assustados, mas gravaram um vídeo no momento do tiroteio. Essa noite fomos surpreendidos com o terror. Estamos vivendo a realidade das comunidades perigosas do Rio de Janeiro. Estamos sujeitos a uma bala perdida a todo momento. Essa lei de nada que não muda nunca. Medo muito medo, disse uma moradora, que preferiu não se identificar.