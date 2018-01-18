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Violência

Adolescente é assassinado durante tiroteio em Cachoeiro

O crime ocorreu durante uma troca de tiros entre grupos rivais. Ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 13:17

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 13:17

O corpo de Guilherme foi encontrado em um local encontrado como buraca Crédito: Reprodução - Facebook
Um adolescente de 17 anos foi assassinado na noite desta quarta-feira (17) no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime ocorreu durante uma troca de tiros entre grupos rivais. 
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 10h40. Quando a equipe chegou no local, a troca de tiros já havia acabado, mas alguns bandidos que estavam em uma matagal reiniciou a troca de tiros com os policiais.
O corpo de Guilherme Vicente da Silva foi encontrado próximo a um local conhecido como Buraca. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Os moradores ficaram assustados, mas gravaram um vídeo no momento do tiroteio. Essa noite fomos surpreendidos com o terror. Estamos vivendo a realidade das comunidades perigosas do Rio de Janeiro. Estamos sujeitos a uma bala perdida a todo momento. Essa lei de nada que não muda nunca. Medo muito medo, disse uma moradora, que preferiu não se identificar.
Ninguém foi preso e o caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida.

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