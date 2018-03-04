Adolescente é assassinado a tiros em bairro da Serra

Todos os casos estão sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Noite de violência em quatro bairros da Serra. De sábado (03) para domingo (04), foram cinco tentativas e um homicídio ocorridas nas ruas do município. As seis vítimas são do sexo masculino e apenas uma não foi identificada.

Todos os casos estão sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O estado de saúde das vítimas não foi informado.

A primeira tentativa de homicídio ocorreu na Rua Manoel Lopes, do bairro Taquara III, em frente ao campo do bairro, neste sábado (03), por volta das 18 horas. Um homem não identificado foi vítima de espancamento. A polícia está investigando a autoria do crime.

Perto de Taquara III, na Rua Anda Luzia, no bairro José de Anchieta III, um homem de 29 anos sofreu quatro perfurações. O crime foi por volta das 19 horas de sábado. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

ADOLESCENTE MORTO

Já em Nova Carapina I, por volta das 23h40 de sábado, um rapaz foi morto e outro ficou ferido. Um adolescente de 15 anos levou dois tiros na cabeça e morreu no local. Outra vítima, de 14 anos, teve a perna atingida com estilhaços de bala.

Por volta das 3 horas de domingo (04), dois jovens foram baleados na Rua Quetzal, no bairro Novo Horizonte, próximo a um campo de futebol. Os autores ainda não foram identificados.

HISTÓRICO

O município da serra foi o local onde mais pessoas foram mortas em 2017. Durante o ano passado foram 312 pessoas. Já no Estado, a situação não é muito diferente. Ocorreram 1.076 casos de homicídio neste mesmo período. O Espírito Santo tem um dos maiores índices de homicídio do país.



