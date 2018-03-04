Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente é assassinado a tiros em bairro da Serra

Entre a noite de sábado e madrugada de domingo, outras cinco tentativas de homicídio foram registradas no município

Publicado em 04 de Março de 2018 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 16:09
Todos os casos estão sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Noite de violência em quatro bairros da Serra. De sábado (03) para domingo (04), foram cinco tentativas e um homicídio ocorridas nas ruas do município. As seis vítimas são do sexo masculino e apenas uma não foi identificada.
Todos os casos estão sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O estado de saúde das vítimas não foi informado.
A primeira tentativa de homicídio ocorreu na Rua Manoel Lopes, do bairro Taquara III, em frente ao campo do bairro, neste sábado (03), por volta das 18 horas. Um homem não identificado foi vítima de espancamento. A polícia está investigando a autoria do crime.
Perto de Taquara III, na Rua Anda Luzia, no bairro José de Anchieta III, um homem de 29 anos sofreu quatro perfurações. O crime foi por volta das 19 horas de sábado. O autor dos disparos ainda não foi identificado.
ADOLESCENTE MORTO
Já em Nova Carapina I, por volta das 23h40 de sábado, um rapaz foi morto e outro ficou ferido. Um adolescente de 15 anos levou dois tiros na cabeça e morreu no local. Outra vítima, de 14 anos, teve a perna atingida com estilhaços de bala. 
Por volta das 3 horas de domingo (04), dois jovens foram baleados na Rua Quetzal, no bairro Novo Horizonte, próximo a um campo de futebol. Os autores ainda não foram identificados.
HISTÓRICO
O município da serra foi o local onde mais pessoas foram mortas em 2017. Durante o ano passado foram 312 pessoas. Já no Estado, a situação não é muito diferente. Ocorreram 1.076 casos de homicídio neste mesmo período. O Espírito Santo tem um dos maiores índices de homicídio do país.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados