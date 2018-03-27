Adolescente é assassinada a tiros na frente de casa em Linhares

Mirele Oliveira Ferreira foi assassinada na frente de casa Crédito: Reprodução/Facebook

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros na frente da casa onde morava no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a polícia, o motivo do crime seria uma discussão envolvendo um acidente de bicicleta. O assassinato foi registrado pela Polícia Militar às 17h30 desta segunda-feira (26). Seis horas depois, um menor da mesma idade da vítima, suspeito do crime, foi apreendido.

De acordo com o boletim policial, uma testemunha disse que estava na casa da jovem Mirele Oliveira Ferreira quando ouviu os disparos. Ao olhar pela janela, viu Mirele caindo no chão. Segundo a PM, a vítima foi atingida por cinco tiros: três nas costas, um na cabeça e o outro no abdômen.

Após denúncias, os militares localizaram o suspeito na casa da namorada dele, no mesmo bairro. Ele estava em um dos quartos do imóvel. Durante a busca nos seus pertences, que estavam no quarto da namorada, foi encontrado em uma bolsa um revólver calibre 32 sem munição. Em uma sacola em cima do guarda-roupa, os policiais encontraram também 17 cápsulas deflagradas e 8 munições intactas.

A PM informou que o suspeito foi reconhecido pela testemunha e encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. O material apreendido também foi entregue à Polícia Civil.

De acordo com o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares, delegado André Costa, o menor negou participação no crime. No entanto, segundo Costa, até o momento, os elementos indicam que ele é o autor. "Houve reconhecimento de testemunha presencial, além de ser apreendido com ele um revólver calibre 32. Ele disse que comprou de indivíduo que não quis identificar".

"DESENTENDIMENTO FÚTIL E BANAL"

Sobre a motivação do crime, o delegado disse que a jovem e o suspeito se conheciam do bairro e tiveram um desentendimento, com troca de ameaças, que levou à execução da vítima. "Um desentendimento fútil e banal sobre um episódio com uma bicicleta. O menor teria atropelado um amigo da vítima. A partir daí, deflagraram uma discussão. O autor ameaçou que praticaria algum mal contra a vítima. A vítima desafiou que ele não teria coragem. Eles passaram a se encontrar trocando olhares desafiadores. Ontem (segunda), ele atacou a vítima".

Costa informou, ainda, que o suspeito será apresentado ao Ministério Público e, possivelmente, vai ser internado até a decisão da Justiça.