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Crime

Adolescente diz que confundiu policial militar com traficante rival

Soldado da Polícia Militar estava com um amigo quando foi atingido com um tiro na cabeça

Publicado em 20 de Março de 2018 às 23:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 23:51
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
O adolescente apreendido após atirar no soldado Afonso Miller Costa de Mello, em São Torquato, Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20), confundiu o alvo, segundo o depoimento prestado à Polícia Militar horas depois de ser apreendido.
De acordo com a polícia, o menor admitiu que queria matar um homem que faz parte de uma gangue rival do bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, mas quem estava no local onde o crime aconteceu era outro rapaz, Afonso. Na hora que atirou, supostamente com um revólver calibre 38, arma que foi encontrada pela polícia com o acusado, o menor saiu correndo da cena do crime. Afonso, que deixava uma academia depois de fazer aulas de jiu-jítsu, foi baleado na cabeça.
Afonso está internado na UTI do Hospital São Lucas, em Vitória, onde passou por cirurgia no fim da tarde desta terça-feira (20). O estado de saúde dele é gravíssimo. O hospital informou que o policial tem 48 horas para reagir ao procedimento.

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