Adolescente diz que confundiu policial militar com traficante rival

O adolescenteapós atirar no soldado Afonso Miller Costa de Mello, em São Torquato, Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20), confundiu o alvo, segundo o depoimento prestado à Polícia Militar horas depois de ser apreendido.

De acordo com a polícia, o menor admitiu que queria matar um homem que faz parte de uma gangue rival do bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, mas quem estava no local onde o crime aconteceu era outro rapaz, Afonso. Na hora que atirou, supostamente com um revólver calibre 38, arma que foi encontrada pela polícia com o acusado, o menor saiu correndo da cena do crime. Afonso, que deixava uma academia depois de fazer aulas de jiu-jítsu, foi baleado na cabeça.