A Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DPD) procura pistas de um adolescente de 15 anos que sumiu há 11 dias após ter a casa invadida por criminosos encapuzados, em Alvorada, Vila Velha. Kauan Bercemiro de Paula fugiu após o ataque e a Polícia Civil não sabe se ele foi alcançado ou conseguiu escapar.
Adolescente desaparece após ter casa invadida por bandidos em Vila Velha
De acordo com a DPD, Kauan usava uma camisa de malha preta, uma bermuda rosa estampada e um chinelo branco quando foi visto pela última vez, no dia 28 de julho. Ele estava em casa, em Alvorada, Vila Velha, quando a residência foi invadida por dois criminosos. Os bandidos usavam toucas ninjas no rosto e estavam com capacetes nas mãos.
Kauã, que de acordo com a polícia, é usuário de entorpecentes, fugiu ao ver a dupla. Ele chegou a ser atingido com um golpe de capacete enquanto corria. Desde então, ele não foi mais visto e a polícia não sabe se ele foi alcançado pelos bandidos ou conseguiu fugir.
Informações sobre o desaparecido podem ser passadas para a DPD, através do número (27) 3137-9065 ou pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.