Adolescente desaparece ao tentar salvar amigo no mar de Manguinhos

Gabriel desapareceu no mar de Manguinhos, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros - GZ

O que era para ser um momento de lazer entre amigos, terminou em tragédia, no feriado de Corpus Christi. Um adolescente, identificado como Gabriel, de 16 anos, desapareceu após entrar no mar de Manguinhos, na Serra, por volta das 14 horas desta quinta-feira (31). Segundo testemunhas, ele teria tentado salvar um amigo de um afogamento.

Ele estava com um grupo de amigos quando um deles começou a se afogar. Na tentativa de salvá-lo, Gabriel se jogou na água e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas no mar de Manguinhos, mas a vítima não foi encontrada na tarde desta quinta-feira (31). Em nota, os bombeiros informaram que as buscas foram suspensas e serão retomadas nesta sexta-feira (01).