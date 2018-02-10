Adolescente de 17 anos é baleada pelo ex-namorado em Vila Velha

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira

Uma adolescente de 17 anos foi baleada pelo ex-namorado, quando chegava de uma festa, por volta das 7h de sexta-feira (09), em um bairro de Vila Velha. A irmã da vítima, de 19 anos, se colocou na frente da irmã no momento do primeiro disparo e acabou atingida por um tiro. As duas foram socorridas por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não correm risco de morrer.

A vítima contou como tudo aconteceu aos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), local onde a ocorrência foi registrada.

Ela disse que se relacionou com o suspeito durante três anos e foi agredida algumas vezes, antes de se separar. O agressor teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Desde então ele a persegue e a ameaça de morte. A vítima estava na festa, quando foi abordada por ele e houve um princípio de discussão.

O criminoso chegou a puxar os cabelos da menor, antes que a confusão fosse separada por pessoas que estavam no local. A vítima então decidiu ir embora de carro com a irmã. Porém, ela não esperava que o ex-namorado estivesse armando uma emboscada para ela. Assim que elas desceram do veículo, na porta de casa, o acusado já estava esperando, escondido perto de um lava-jato.

Ele já chegou com um revólver na mão, atirando. A irmã da menor se colocou na frente dela e levou o primeiro disparo, no pescoço.

A ex-namorada correu e foi perseguida pelo bandido, que foi atirando. A vítima foi atingida no ombro esquerdo e mão do mesmo lado.

Segundo o investigador da DHPP, a adolescente afirmou que quando ele iria atirar para matá-la, acabaram as munições do revólver.

O criminoso fugiu correndo e as duas foram socorridas por moradores para o hospital Antônio Bezerra de Faria, em Jaburuna.

No local, elas passaram por atendimento. A jovem de 19 anos que levou o tiro no pescoço segue internada, sob obervação dos médicos.