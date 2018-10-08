Adolescente de 16 anos é apreendido com arma e drogas em Vitória

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com arma e drogas, na noite do último domingo (7), no Bairro Cruzamento, em Vitória. Com ele foram encontrados 42 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, R$ 326 em espécie, e uma pistola.
De acordo com a Polícia Militar, militares realizavam um patrulhamento em uma escadaria da região, quando se depararam com o menor. Ele tentou fugir e acabou deixando para trás uma pistola calibre 756, e um carregador com 13 munições calibre 32, intactas.
A polícia fez buscas e apreendeu o adolescente, que foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.