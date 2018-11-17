Sul do ES

Adolescente de 15 anos é baleado em Cachoeiro

Segundo a mãe da vítima, Patrick de Sá Almeida teria se desentendido com um comerciante

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 19:15

Redação de A Gazeta

Hospital Santa Casa de Misericórdia Crédito: Geizy Gomes
Um adolescente de 15 anos foi baleado com quatro tiros na noite desta sexta-feira (16) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Patrick de Sá Almeida teria se desentendido com um comerciante do local. Ele foi socorrido, operado e permanece internado.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h20. Na Santa Casa de Cachoeiro, a mãe da vítima disse à polícia que o filho discutiu com um homem que tem um comércio, embaixo de sua casa. O dono do comércio efetuou disparos de arma de fogo contra o rapaz.
Os médicos informaram que Patrick foi atingido por dois disparos na cabeça, sendo um na altura do ouvido e o outro na nuca. Patrick foi encaminhado para a sala de cirurgia. Ate o momento, segundo a polícia, ninguém foi detido.

