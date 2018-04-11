Um adolescente foi morto a tiros na noite desta terça-feira (10), no bairro Colina, em São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Gustavo da Silva de Jesus, de 14 anos, foi encontrado na Rua Machado de Assis por volta das 21 horas. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros.
A perícia também foi acionada e verificou que o menor foi atingido na barriga, no tórax e no pescoço por oito disparos de arma de fogo. No entanto, de acordo com o boletim policial, não foram encontrados projéteis nem cartuchos no local. As circunstâncias do crime e a possível motivação não foram informadas.
O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.
Adolescente de 14 anos é assassinado a tiros em São Mateus