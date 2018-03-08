Adolescente confessa participação em morte de gerente em Jaguaré

Um adolescente suspeito de envolvimento no assassinato do gerente de uma fazenda em Jaguaré, Norte do Estado, nesta terça-feira (6), se apresentou à Polícia Civil nesta quarta (7). Segundo o delegado Daniel Fortes, o menor confessou a participação no crime e será encaminhado à unidade de internação em Linhares, conforme a determinação do juiz.
Jordano Soprani Conceição, 62 anos, foi morto a tiros durante um roubo à propriedade. Uma testemunha contou à Polícia Militar que dois indivíduos chegaram de moto e seguiram na direção dele. Ao perceber a aproximação dos suspeitos, a testemunha tentou afastá-los entrando em luta corporal com um deles. O outro acusado, no entanto, fez seis disparos. Três atingiram o gerente.
Após os disparos, os criminosos entraram no escritório e reviraram o local à procura de algo de valor. A PM informou que eles levaram apenas a bolsa da vítima com documentos pessoais. Depois, fugiram na moto. A vítima foi socorrida por uma ambulância e levada para o hospital de Jaguaré, mas não resistiu.
Após o crime, a PM prendeu Yuri Felipe da Silva, 21 anos, funcionário da propriedade. No celular deixado no local, de acordo com a PM, havia várias mensagens em que Yuri passava para os executores do crime todas as informações de quando o dinheiro da venda da pimenta estaria com a vítima. Ele foi autuado por latrocínio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.
Agora, a Polícia Civil está em busca do terceiro envolvido no crime. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos. (Com informações de Maria Luiza Silva | TV Gazeta Norte)
Adolescente suspeito de envolvimento em latrocínio se apresenta à polícia