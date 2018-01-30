Adolescente atira em menino de oito anos em Linhares

Mãe e filho foram levados pela Polícia Militar para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Michel Freitas

Linhares, na região Norte do Estado. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (29). Um menino de 8 anos foi baleado por um adolescente dentro de uma casa no distrito de Bebedouro, zona rural de, na região Norte do Estado. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (29).

A mãe da criança contou à Polícia Militar que trabalhava na casa do avô do adolescente quando notou que ele manuseava uma espingarda de fabricação caseira. A mulher disse ainda que o adolescente apontou a arma diversas vezes para o filho dela, que brincava no local.

Preocupada, ela alertou o adolescente para ele largar a arma, pois poderia machucar alguém, mas foi ignorada. No momento em que a mulher foi até a cozinha, ouviu um disparo. Ao voltar, constatou que o menino estava ferido no peito.

A mãe da criança contou ainda que, após o disparo, o adolescente a ameaçou com a espingarda nas mãos. Imediatamente, ela pediu socorro ao avô do menor, que pegou a arma.

No caminho para a casa, os policiais se depararam com a mulher e o filho ferido. Os dois foram levados ao Hospital Geral de Linhares. Depois, os militares foram até o local do fato, mas o adolescente não foi mais localizado. A espingarda usada no crime foi apreendida.

Segundo a Prefeitura de Linhares, a criança foi atendida, medicada e liberada ainda na noite desta segunda-feira (29).