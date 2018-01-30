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Espingarda

Adolescente atira em menino de oito anos em Linhares

A vítima foi ferida no peito e levada para o hospital da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 19:21

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 19:21

Mãe e filho foram levados pela Polícia Militar para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Michel Freitas
Um menino de 8 anos foi baleado por um adolescente dentro de uma casa no distrito de Bebedouro, zona rural de Linhares, na região Norte do Estado. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (29).
A mãe da criança contou à Polícia Militar que trabalhava na casa do avô do adolescente quando notou que ele manuseava uma espingarda de fabricação caseira. A mulher disse ainda que o adolescente apontou a arma diversas vezes para o filho dela, que brincava no local.
Preocupada, ela alertou o adolescente para ele largar a arma, pois poderia machucar alguém, mas foi ignorada. No momento em que a mulher foi até a cozinha, ouviu um disparo. Ao voltar, constatou que o menino estava ferido no peito.
A mãe da criança contou ainda que, após o disparo, o adolescente a ameaçou com a espingarda nas mãos. Imediatamente, ela pediu socorro ao avô do menor, que pegou a arma.
No caminho para a casa, os policiais se depararam com a mulher e o filho ferido. Os dois foram levados ao Hospital Geral de Linhares. Depois, os militares foram até o local do fato, mas o adolescente não foi mais localizado. A espingarda usada no crime foi apreendida.
Segundo a Prefeitura de Linhares, a criança foi atendida, medicada e liberada ainda na noite desta segunda-feira (29).
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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