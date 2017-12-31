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Regência

Adolescente armado é detido e diz que pretendia vingar morte do irmão

Ele afirmou à polícia que o assassino do irmão possivelmente estava na vila de Regência para passar o ano-novo. O crime aconteceu em 2013

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 15:16
O menino foi encaminhado para a delegacia de Linhares Crédito: TV Gazeta
Um adolescente de 14 anos foi apreendido com uma arma de fogo de fabricação caseira em Regência, litoral de Linhares, Norte do Estado, na madrugada deste domingo (31). Ele disse à Polícia Militar que a arma era dele e seria usada para vingar a morte do irmão, ocorrida em janeiro de 2013.
O suspeito foi abordado com um grupo de amigos após despertar a atenção dos militares que estavam na Praça Caboclo Bernardo. De acordo com a PM, o grupo levava caixas de som e várias bebidas. Ao ser visto pelos policiais, o adolescente demonstrou nervosismo e ajeitou com a mão algo na cintura.
Como no local havia muitas pessoas, o grupo foi acompanhado até o cais de Regência, onde foi feita a abordagem. A arma, do tipo "garruchão" de calibre 44 com uma munição intacta, estava na cintura do suspeito. Ao confessar o motivo de estar com a arma, ele disse aos militares que o suspeito de ter matado o seu irmão possivelmente encontrava-se na vila para os festejos de fim de ano.
O adolescente foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares acompanhado pelo pai. Durante o registro do boletim da ocorrência, os PMs constataram que havia um mandado de busca e apreensão contra o menor.

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