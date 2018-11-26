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Cariacica

Adolescente apanha do namorado após se recusar a lavar a louça

Por conta dos ferimentos, ela precisou ser atendida no Pronto Atendimento de Alto Lage

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 23:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 23:31
Adolescente de 17 anos apanhou do marido em casa Crédito: Bernardo Coutinho
Uma adolescente de 17 anos foi agredida pelo namorado após ter se recusado a lavar a louça na noite deste domingo (25), em Cariacica. Por conta dos ferimentos, ela foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município.
De acordo com a vítima, ela estava em casa com o namorado, o filho do casal e o cunhado, quando as agressões aconteceram. "Eu estava vendo televisão e ele pediu pra eu lavar vasilha. Mas eu tinha acabado de limpar a casa", conta.
Diante da recusa, o agressor tomou o celular da vítima e disse que não iria devolver-lo. "Eu comecei a gritar com ele, e ele falou que eu ia perder tudo. Aí ele veio pra cima de mim", conta. A adolescente foi atingida por soco e tapas ficando com marcas nos braços, no pescoço e no olho.
Segundo ela, essa foi a segunda vez que foi vítima de agressões. "Da primeira vez, ele achou que eu estava traindo ele, me jogou no chão e me enforcou. Eu quis me separar dele, mas ele disse que me amava e a gente voltou", conta.
Essa agressão aconteceu há cerca de três meses. A adolescente relata, ainda, que é alvo de agressões verbais com frequência. Diante da violência, ela decidiu sair com o filho de casa e ir morar com a mãe, no interior do Estado. "Dessa vez eu vou dar queixa", disse.
(Com informações de Kaique Dias)

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