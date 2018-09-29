Acusados de matar treinador de futebol em Cariacica são presos

Igor Brun Kinack, 21 anos, foi assassinado a tiros em Itacibá Crédito: Reprodução/Facebook

matar o treinador de futebol Igor Brun Kinack, de 21 anos, na última terça-feira (25) foram presos pela polícia, nesta sexta-feira (28), em Cariacica. A vítima estava em uma sorveteria no Bairro Itacibá, em Cariacica, quando foi assassinado com treze tiros. Os suspeitos de, de 21 anos, na última terça-feira (25) foram presos pelanesta sexta-feira (28), em Cariacica. A vítima estava em uma sorveteria no, em, quando foi assassinado com treze tiros.

De acordo com a polícia, os acusados estavam em uma moto, quando foram abordados. Com eles, foi apreendido uma arma calibre .32. A dupla tinha passagem por tráfico de drogas e roubo. Eles serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

Na noite desta sexta, mais duas pessoas serão ouvidas pela polícia. A possibilidade do motivo do crime ser passional já foi descartada, segundo a polícia.

MORTO POR ENGANO

A polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha sido morto por engano. Igor era treinador de time de base do Rio Branco e também atuava em uma escolinha de um projeto social com crianças. No momento do crime, ele estava acompanhado de mais dois amigos. Nada foi levado do treinador, que, além do celular, estava com R$ 300 na carteira.

No Departamento Médico Legal (DML), a mãe de Igor descartou a possibilidade de assalto e acredita também que o filho foi confundido com outra pessoa.

Mais detalhes sobre o caso serão repassados durante uma coletiva de imprensa na manhã de sábado (29).

SEPULTADO SOB APLAUSOS

Nova Rosa da Penha, em Cariacica, foi marcada por aplausos e muita emoção. O enterro aconteceu por volta das 10h30 de quinta (27). A chegada do caixão com o corpo do treinador de futebol ao cemitério municipal do bairro, em, foi marcada por aplausos e muita emoção. O enterro aconteceu por volta das 10h30 de quinta (27).

Três ônibus lotados levaram familiares e amigos do treinador, que carregando bandeiras dos times onde o rapaz jogava e vestindo camisas com as fotos do treinador tomaram conta da parte da frente do cemitério, onde o corpo de Igor foi sepultado.

Antes do sepultamento, Maria Elizabete, mãe do rapaz, pediu que o caixão fosse aberto e colocou uma flor sobre o corpo do filho. Em seguida, amigos e companheiros de futebol de Igor colocaram bandeiras dentro do caixão, entre elas a do Rio Branco e outra do time da Acacel, escolinha onde a vítima dava aulas de graça para crianças do município.

Maria Elizabete permaneceu durante todo o enterro abraçada ao filho mais novo, de 13 anos. Chorando muito, o garoto foi amparado diversas vezes também por amigos.