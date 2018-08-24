Acusados de matar idoso de 83 anos no ES são condenados na Justiça

Crédito: Arquivo

A Justiça condenou os acusados de ter assassinado o idoso Virgílio Alves Martins, de 83 anos, no dia 16 de dezembro de 2016, na rua Nova Bahia, em Mucurici, região Noroeste do Estado. A vítima estava dormindo em um bar, quando foi atingida por golpes de faca.

MPES), um dia antes do crime, o acusado Willian Cardoso Ferreira, 'vulgo Itabaiana', e um menor de idade, furtaram um aparelho de DVD do bar da vítima. Eles foram ao local comprar peixe, quando avistaram o objeto. De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (), um dia antes do crime, o acusado Willian Cardoso Ferreira, 'vulgo Itabaiana', e um menor de idade, furtaram um aparelho de DVD do bar da vítima. Eles foram ao local comprar peixe, quando avistaram o objeto.

No início da madrugada do dia 16, acreditando que o idoso estava com a quantia de R$ 4 mil no estabelecimento, Willian, Paulo Ricardo Lopes da Costa, 'vulgo Morceguinho', o menor e mais um comparsa  conhecido apenas como 'Rai'  invadiram o bar enquanto Virgílio dormia. Eles sufocaram a vítima com uma manta e a matou a facadas na região do pescoço. Após o crime, os suspeitos reviraram o bar e fugiram levando bebidas alcoólicas e R$ 154,00 em dinheiro.

Montanhas para comprar pedras de crack, que foi consumido com Willian e Paulo. Os acusados ainda consumiram a bebida alcoólica roubada durante a madrugada do crime. Com o dinheiro do roubo, o menor foi até uma cidade próxima depara comprar pedras de crack, que foi consumido com Willian e Paulo.

Walace Ulisses da Silva também foi detido por militares, pelo crime de receptação. Ele é acusado de ter comprado o aparelho de DVD que foi roubado por Willian e o menor de idade.

Os envolvidos devem responder pelos crimes de furto, roubo e latrocínio, além de corrupção de menores e receptação dolosa. As penas vão de 30 a mais de 40 anos, em regime fechado. A sentença cabe recurso.