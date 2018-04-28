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Crime

Acusados de matar homem na Bahia são presos em hospital de Vitória

Na época do crime, Cléa Rosa da Conceição e Felipe Ferreira Oliveira Marques eram amantes. Ela premeditou e executou o assassinato do próprio marido

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 21:10
A suspeita, com ajuda do rapaz, premeditou e executou o assassinato do próprio marido Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um casal acusado de matar um homem em Mucuri, na Bahia, foi preso em um hospital de Vitória, na tarde desta sexta-feira (27). Na época do crime, Felipe Ferreira Oliveira Marques, de 30 anos, e Cléa Rosa da Conceição, de 24 anos, eram amantes. A suspeita, com ajuda do rapaz, premeditou e executou o assassinato do próprio marido.
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"Eles cometeram o crime no Réveillon de 2016 e depois fugiram para viver juntos. Nós conseguimos prender o casal no hospital com a denúncia de um colaborador. Na hora em que foram presos, os suspeitos estavam buscando atendimento médico para realizar exames", disse o superintendente da Polícia Interestadual e de Capturas (SPIC), Júlio Cesar de Oliveira.
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Felipe foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, e Cléa foi enviada à Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC).

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