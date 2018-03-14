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São Mateus

Acusado de roubo é baleado durante o crime e morre no interior do ES

A PM informou que as vítimas do roubo foram localizadas, mas nenhuma soube informar quem fez o disparo contra o suspeito

Publicado em 14 de Março de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 13:41
Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (13), no distrito de Santa Maria, interior de São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de roubar um estabelecimento comercial no quilômetro 13 da ES 315 e teria sido baleado durante o crime.
A PM seguiu para a localidade após receber a informação do roubo e de que havia ocorrido tiros no local. Uma pessoa contou aos militares que havia prestado socorro a uma pessoa caída na pista, bastante ferida, mas logo percebeu que o socorrido não resistiu. Ela deixou o corpo próximo ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Santa Maria e retornou ao local do roubo para informar o fato aos policiais.
A morte do suspeito foi constatada pela PM. Com ele foram encontrados uma réplica de pistola, dois celulares e um porta-documentos com vários cartões de crédito, documento de uma moto, identidade e título de eleitor em nome de outra pessoa. Os objetos foram recolhidos pela perícia.
A PM informou que as vítimas do roubo foram localizadas, mas nenhuma soube dizer quem fez o disparo contra o suspeito. Ele não teve a identidade divulgada pela PM. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A Polícia Civil de São Mateus investiga o caso.
 
Acusado de roubo é baleado durante o crime e morre no interior de São Mateus

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