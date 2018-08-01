Acusado de pedofilia é preso no interior do Espírito Santo

Um homem de 34 anos, que não teve a profissão divulgada, foi preso acusado de pedofilia na internet. José Geraldo Dias era morador de Rio Bananal, Norte do Estado, e segundo a polícia, criava perfis falsos em redes sociais para extorquir crianças e adolescentes e obter conteúdo pornográfico envolvendo as vítimas.

A prisão em flagrante aconteceu na última segunda-feira, após uma ação da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Linhares, com o apoio da Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio do Laboratório de Inteligência Cibernética.

De acordo com a delegada Suzana Duarte Garcia, titular da DPCA, José Geraldo usava os perfis falsos na internet para extorquir menores. Após obter conteúdo pornográfico das vítimas ele passava a ameaçar crianças e adolescentes para praticar os estupros.

Chama a atenção a perversidade desse criminoso sexual que vinha atuando na região de Linhares de forma contínua e reiterada. Ele se aproveitava do temor e ingenuidade das vítimas para praticar essas atrocidades. Não bastasse, no momento de sua prisão, foi encontrado vasto conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes nos dispositivos eletrônicos apreendidos em posse do autor, inclusive, um vídeo produzido durante um dos atos de estupro contra um adolescente, afirmou a delegada.

A delegada completou que embora as diligências investigativas realizadas sejam sigilosas, o caso merece destaque pela importância da colaboração das empresas de internet envolvidas no atendimento às solicitações das autoridades.

Ainda segundo Suzana, o acusado pode ter feito pelo menos dez vítimas. Mas esse número pode ser ainda maior. Até o momento temos uma projeção de, pelo menos, dez vítimas. Mas acreditamos que existam mais vítimas. Com a divulgação da imagem do autor pedimos que essas crianças e adolescentes que o reconhecerem noticiem aos seus responsáveis e procurem a delegacia", destacou a delegada.

José Geraldo foi indiciado por estupro, tentativa de estupro e tentativa de estupro de vulnerável. Além disso, ele foi autuado em flagrante por armazenamento de imagem e vídeo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.