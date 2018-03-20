Acusado de matar Thayná, Ademir é julgado por outro estupro

Ademir é acusado de estuprar e matar a menina Thayná Crédito: Bernardo Coutinho

Ademir Lúcio Ferreira, de 55 anos, pelo sequestro, ameaça e estupro de uma menina de 11 anos. A promotoria pediu a condenação do réu, mas a defesa do acusado pediu prazo de dez dias paras as considerações finais e só então a sentença será dada. Se for condenado, ele pode pegar de 12 a 29 de prisão. Começou nesta segunda-feira (19) o julgamento de, de 55 anos, pelo sequestro, ameaça e estupro de uma menina de 11 anos. A promotoria pediu a condenação do réu, mas a defesa do acusado pediu prazo de dez dias paras as considerações finais e só então a sentença será dada. Se for condenado, ele pode pegar de 12 a 29 de prisão.

Thayná Andressa de Jesus Prado, de 12 anos, no mesmo bairro. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dias depois. O estupro da menina de 11 anos aconteceu em Universal, Viana, no dia 14 de outubro de 2017, três dias antes dele sequestrar a garota, de 12 anos, no mesmo bairro. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dias depois.

A audiência começou às 14 horas no Fórum Criminal de Viana Sede. Segundo as investigações, Ademir abordou a menina oferecendo uma carona e a levou a para um depósito de material de construção, onde a estuprou dentro do carro. Após o crime, ela foi abandonada no meio da rua e precisou ser hospitalizada.

Durante a audiência, o juiz ouviu todos os depoimentos e a promotoria pediu a condenação de Ademir pelos crimes de estupro, sequestro e uso de documentos falsos. Porém, a defesa do acusado pediu prazo de dez dias paras as considerações finais e a sentença só será dada depois disso. Caso, condenado a pena pode variar de 12 a 29 de prisão.

Com informações de Leandro Tedesco

RELEMBRE O CASO

14/10/2017

Com um Gol prata, no dia 14 de outubro de 2017 Ademir Lúcio Araújo Ferreira, 55, abordou uma menina de 11 anos em Universal, Viana. A vítima tinha saído para ir ao supermercado a pedido da família e o suspeito, na rua, ofereceu uma carona, mas logo depois desviou o caminho.

Na época, o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), contou que o acusado levou a vítima para um galpão em construção.

"Ela foi estuprada. Nós temos a confirmação, nós temos laudo do DML, temos também o reconhecimento de testemunhas. Então não temos dúvida nenhuma da autoria (do crime) porque ele foi reconhecido pela vítima, foi reconhecido por testemunhas presenciais. Ele levou a menina para um local ermo, um local onde está sendo construído um galpão no município de Viana. Aí ele estacionou o carro em um local onde tem uma grande depósito de material e esse depósito forma monte. Atrás desse monte, ele estacionou o veículo - era uma área oculta do restante do terreno", relatou o delegado.

17/10/2017

A segunda vítima de Ademir foi Thayná de Jesus Prado, de 12 anos. Ela foi vista pela última vez na manhã de 17 de outubro, também no bairro Universal. Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento em que a menina entrou em um carro cinza.

A própria mãe da menina, Clemilda de Jesus, correu atrás das imagens em comércios próximos e entregou a polícia. Durante as investigações, mesmo com o apelo e protestos da mãe, não havia informações sobre o paradeiro do acusado.

28/10/2017

No dia 28 de outubro Ademir vendeu o carro usado nos crimes para o dono de uma oficina, em Cobilândia, Vila Velha. O comprador, que só foi localizado dez dias depois, informou à polícia que negociou a compra do veículo por R$ 5 mil, pagou R$ 2 mil na hora e combinou com Ademir que acertaria o restante depois. A polícia Civil acredita que ele tenha feito a compra de "boa fé", e não teria ligação com o sumiço da Thayná.

31/10/2017

No dia 31 de outubro, o vídeo que mostra o momento em que Thayná era raptada foi divulgado pela polícia. Sete dias depois, o carro utilizado no crime foi encontrado com o motor batido, em uma oficina de Guarapari.

10/11/2017

No dia 10 de novembro uma megaoperação da polícia foi realizada em Viana, onde, perto de uma lagoa, foi encontrada a ossada de uma criança do sexo feminino. Apesar de o padrasto ter reconhecido o vestido como sendo de Thayná, o DNA que apontou oficialmente que o corpo era mesmo da menina Thayná só saiu no dia 4 de dezembro.

13/11/2017

Policiais militares do Rio Grande do Sul prenderam durante a madrugada do acusado de sequestrar a menina Thayná Andressa de Jesus Prado, 12 anos, e estuprar a menina de 11 anos. Ademir Lúcio Araújo Ferreira foi encontrado na Rua Comendador Manoel Pereira, no Centro de Porto Alegre. A ação contou com o auxílio de policiais civis do Espírito Santo, que ajudaram nas buscas ao foragido. Ademir foi levado para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Polícia Civil, localizada em Porto Alegre.

Ademir contou, em vídeo após ser preso, detalhes do dia do crime. Durante a gravação, ele disse que o corpo da menina estava dentro de uma lagoa em Viana.

FICHA CRIMINAL

Passagens por extorsões, sequestros, associação criminosa, homicídio e estupro compõem a extensa ficha criminal de Ademir Lúcio Araújo Ferreira, 52. Ele possui registros de prisões desde o final da década de 1980, tendo passado mais da metade de sua vida infringindo leis, e saiu da cadeia em dezembro de 2016.

Prisões em flagrante (no Rio Grande do Sul)

27/09/2007 - Receptação e extorsão

17/04/2008 - Uso de documento falso

26/03/2008 - Extorsão

07/04/2008 - Extorsão

08/07/2009 - Ameaça

22/07/2009 - Sequestro e formação de quadrilha

14/01/2010 - Sequestro

21/04/2012 - Facilitou a entrada de telefone em presídio

10/08/2013 - Descumpriu decisão judicial

Setembro de 2013 - Extorsão

12/11/2013 - Ameaça

27/03/2014 - Tentativa de estelionato

11/02/2016 - Ameaça

Prisões por mandados

Outubro de 1988 - Estelionato

Outubro de 1989 - Estelionato

Março de 1996 - Homicídio

Abril de 1997 - Roubo

Julho de 2014 - Roubo (Porto Alegre)

Fevereiro de 2015 - Roubo