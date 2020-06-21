Ademir foi preso pelo estupro e assassinato da menina Thayná, na época com 11 anos Crédito: Bernardo Coutinho

De acordo com a Polícia Civil, o detento de 28 anos informou em depoimento que teria sido assediado por Ademir, então companheiro de cela. No entanto, ao se negar a manter relações sexuais, segundo ele, Ademir o ameaçou pessoalmente e também contra família do detento.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou ainda que o suspeito, após ser ameaçado, reagiu aplicando um golpe conhecido como mata-leão no companheiro de cela. O estrangulamento levou Ademir Ferreira à morte. Esta foi a versão dada pelo detento no depoimento prestado.

Your browser does not support the audio element. Acusado de matar o assassino da menina Thayná alega ter sido assediado na cela

MORTE DE THAYNA

Thayná foi sequestrada no dia 17 de outubro de 2017, quando saiu para procurar papelão no bairro onde morava, em Universal, Viana. Na ocasião, a mãe dela, Clemilda Aparecida de Jesus, de 39 anos, procurou a polícia e os dias seguintes foram uma via crucis. Foram idas aos comércios do bairro, conversas com moradores, tudo para levantar informações que pudessem ser usadas para ajudar na busca pela menina.

A mãe conseguiu o vídeo, divulgado em 31 de outubro daquele ano, que mostrava Thayná entrando num carro, o que levou a investigação da polícia para a linha de sequestro. Sete dias depois, o carro utilizado no crime foi encontrado em uma oficina de Guarapari. O veículo, segundo a polícia, era usado por Ademir Lúcio Araújo Ferreira, que passou a ser apontado como principal suspeito do crime.

Dias depois, uma megaoperação da polícia realizada em Viana encontrou a ossada de uma criança do sexo feminino, próximo a uma lagoa. O padrasto da menina Thayná reconheceu que a roupa encontrada pela polícia era da enteada. O local, segundo a polícia, seria utilizado por Ademir para cometer outros crimes.