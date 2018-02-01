Acusado de matar a ex por não aceitar fim do relacionamento é preso

Um homem de 42 anos foi preso no final da tarde desta quarta-feira (31) em São José do Calçado, na Região do Caparaó. Paulo Geovane Rodrigues do Nascimento, 44 anos, é acusado de ter matado a facadas a ex-companheira, Cimoni Aparecida Maximiano, 42 anos, na noite do último domingo (28).
O mandado de prisão preventiva contra o acusado foi expedido pela Justiça na tarde desta quarta-feira. Com o apoio de policiais militares de São José do Calçado e do município vizinho de Bom Jesus do Norte, a Polícia Civil conseguiu encontrar o acusado em casa.
Ele estava no bairro conhecido como Vala. Paulo Geovane tentou fugir para o quintal de um vizinho, mas foi capturado com o cerco policial. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre.
Segundo informações da Polícia Civil, Cimoni havia denunciado que o ex não aceitava o fim do relacionamento e que ela sofria ameaças constantes. Foi instaurado um procedimento e pedido de uma medida protetiva dois dias antes do crime.