Acusado de estuprar adolescentes em Linhares se entrega à polícia

O jovem Jacques Gonçalves, vulgo 'Capucho', de 29 anos, que é acusado de ter estuprado pelo menos quatro adolescentes em Linhares, região Norte do Estado, se entregou à polícia na tarde desta terça-feira (28). Ele estava sendo procurado por ter cometido os crimes em julho e agosto deste ano.
O suspeito se apresentou com um advogado e ficou em silêncio durante o interrogatório. Ele foi preso e encaminhado ao presídio de Xuri, em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação e outras informações não serão repassadas para não atrapalhar o trabalho da polícia e para preservar a identidade das vítimas.
O CASO
Jacques é acusado pelos estupros de pelo menos quatro adolescentes em Linhares, na região Norte do Estado. Os casos envolvem adolescentes entre 12 e 15 anos e são investigados pela titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do município, Suzana Garcia.
De acordo com a delegada, as vítimas são do sexo masculino e os abusos sexuais aconteceram nos meses de julho e agosto deste ano. Capucho é morador do Bairro Interlagos e, segundo Suzana, se aproveitava da condição de vulnerabilidade dos adolescentes para ameaçar seus familiares e também as vítimas e, assim, cometer os estupros.
A delegada ainda destacou que há indícios de que o acusado sedou os menores de idade em diversas oportunidades para praticar a violência sexual. Outras informações não foram divulgados para preservar as vítimas e as investigações.
VÍTIMA DENUNCIOU
No último sábado (25), um adolescente de 15 anos procurou a Polícia Militar e contou que foi estuprado por Capucho em uma mata próximo à Linha Verde. A vítima explicou que foi ameaçada de morte e, com medo, acabou sendo abusada pelo acusado.