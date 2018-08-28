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Foragido

Acusado de estuprar adolescentes é procurado pela polícia em Linhares

As vítimas são meninos entre 12 e 15 anos. Jacques Gonçalves, conhecido como Capucho, faz ameaças de morte e chega a sedar os adolescentes para cometer os abusos sexuais

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 16:10
Jacques Gonçalves, conhecido como Capucho, é acusado de estuprar adolescentes em Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 29 anos, acusado pelos estupros de pelo menos quatro adolescentes em Linhares, na região Norte do Estado, está foragido e é procurado pela Polícia Civil. A prisão temporária de Jacques Gonçalves, conhecido como Capucho, já foi decretada. Os casos envolvem adolescentes entre 12 e 15 anos e são investigados pela titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do município, Suzana Garcia.
De acordo com a delegada, as vítimas são do sexo masculino e os abusos sexuais aconteceram nos meses de julho e agosto deste ano. Capucho é morador do bairro Interlagos e, segundo Suzana, se aproveitava da condição de vulnerabilidade dos adolescentes para ameaçar seus familiares e também as vítimas e, assim, cometer os estupros.
A delegada ainda destacou que há indícios de que o acusado sedou os menores de idade em diversas oportunidades para praticar a violência sexual. Outras informações não foram divulgados para preservar as vítimas e as investigações.
Capucho é considerado foragido, pois sua prisão temporária foi decretada. A Polícia Civil pede para quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito ligar para o Disque-Denúncia 181 ou procurar delegacia.
Horas depois da publicação desta reportagem, a polícia informou que o acusado se entregou. Ele foi a uma delegacia, acompanhado de advogado, mas ficou em silêncio durante o interrogatório. Ele foi preso e encaminhado ao presídio de Xuri, em Vila Velha.
VÍTIMA DENUNCIOU
No último sábado (25), um adolescente de 15 anos procurou a Polícia Militar e contou que foi estuprado por Capucho em uma mata próximo à Linha Verde. A vítima explicou que foi ameaçada de morte e, com medo, acabou sendo abusada pelo acusado.
Acusado de estuprar adolescentes em Linhares se entrega à polícia

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