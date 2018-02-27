Acusado de crime namorava filha de vítima em Pancas

Nei e Carlinhos foram presos após o crime Crédito: Internauta/Gazeta Online

O adolescente suspeito de envolvimento no triplo homicídio ocorrido na comunidade Córrego Urucum, interior de Pancas, Noroeste do Estado, t inha um relacionamento amoroso com uma menina de 13 anos, filha da mulher que foi sequestrada com o marido antes dos assassinatos. A informação foi passada pelo titular da delegacia de Pancas, delegado João Seidel, responsável pela investigação. No entanto, segundo Seidel, nenhuma testemunha apontou o romance como a possível causa do crime.

Além do menor, foram presos outros dois acusados: os irmãos Carlinho Cândido da Silva, padrasto do adolescente, e Valdinei da Silva Cândido, o "Nei", taxista na cidade de Mantena (MG). Carlinho e Valdinei foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Sobre o adolescente, o delegado informou que a Justiça vai decidir pela internação dele ou não na tarde desta terça-feira (27).

Com a prisão dos três suspeitos de participação direta no crime, Seidel disse que o caso está praticamente solucionado. "Em 10 dias, no máximo, o inquérito será encaminhado à Justiça".

O CRIME

O crime aconteceu no início da noite de domingo (25). As três vítimas - Martha Irene dos Santos, Fernando Alves dos Santos, 23 anos, filho de Martha, e José Edmar Ribeiro, também parente - foram assassinados pelos ex-vizinhos por causa de uma briga ocorrida no Natal de 2017.

De acordo com o delegado João Seidel, na ocasião, um dos filhos de Martha entrou em luta corporal com o adolescente, mas o motivo que ocasionou a briga não foi informado pelas testemunhas. Dias depois, a família vítima do triplo homicídio teve duas motos furtadas. O filho de Martha, então, acusou o menor pelo crime e os ânimos se exaltaram.

Após a acusação de furto, a família foi alertada por outros moradores da rua que seria perigoso continuar morando no local. Com medo, eles mudaram de casa na madrugada de sábado (24), sem que ninguém percebesse, e seguiram para a Comunidade Córrego Urucum, no distrito de Vila Verde, em Pancas.

SEQUESTRO

No domingo (25), um filho de Martha contou que foi sequestrado por Carlinho Cândido da Silva e o adolescente. O delegado informou que a esposa da vítima também foi levada pelos acusados. Eles também estavam acompanhados pelo taxista de Mantena (MG) Valdinei da Silva Cândido, o "Nei", irmão de Carlinho.

Armados com dois revólveres calibre 38, os dois irmãos queriam se vingar pela acusação feita contra o adolescente e ordenaram que o homem sequestrado informasse o novo endereço da família que havia se mudado de Alto Rio Novo.

REFÉNS EM TÁXI

O casal foi colocado dentro do táxi e obrigado a levar os acusados à nova residência da família que teria acusado o adolescente de furtos. Ao chegarem à casa, no interior de Pancas, os criminosos começaram a atirar. Enquanto isso, as vítimas do sequestro eram mantidas dentro do táxi sob a vigilância do adolescente, que estava armado com uma espingarda. Após os assassinatos, o casal foi libertado.

Parte da família que estava no imóvel conseguiu correr ao ouvir os tiros. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Martha Irene dos Santos morta dentro de casa com um disparo na cabeça. Fernando Alves dos Santos, 23 anos, filho de Martha, foi encontrado morto em uma mata próxima à residência. Ele foi baleado quatro vezes. Perto de Fernando foi encontrado o corpo de outro parente, José Edmar Ribeiro.

PRISÃO APÓS CRIME

Carlinho Cândido da Silva foi preso após o crime, ainda no local. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado e foi autuado por triplo homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado. Já Valdinei da Silva Cândido, o Nei, foi detido em Mantena (MG). Com o suspeito, foram apreendidos o veículo usado no crime e um revólver. O adolescente também foi encontrado em Mantena e apreendido.