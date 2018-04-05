Acusado de atirar em homem após acidente tem novo mandado de prisão

Gustavo Simonassi provocou acidente de carro e atirou em homem em Jardim da Penha, Vitória, na tarde deste domingo (01) Crédito: Marcelo Prest

capotar um carro e balear um motorista em Jardim da Penha, Vitória. O caso aconteceu no domingo (1) e a prisão preventiva do rapaz foi decretada no dia seguinte. Um novo mandado de prisão preventiva foi expedido, na terça-feira (3), para Gustavo Simonassi, de 21 anos. Ele já está preso apósem Jardim da Penha, Vitória. O caso aconteceu no domingo (1) e a prisão preventiva do rapaz foi decretada no dia seguinte.

Agora, o mandado expedido contra Gustavo, que já tinha três passagens pela polícia, tem relação com uma tentativa de homicídio que aconteceu no dia 27 de junho de 2017.

Na ocasião, Gustavo entrou na residência Arthur Carlos Lage Azevedo, que na época tinha 23 anos, e efetuou vários disparos. O rapaz foi atingido na coluna e ficou paraplégico.

Durante o processo, que tramita na 3ª Vara Criminal da Serra, a defesa de Gustavo alegou que o rapaz sofria de insanidade mental.

De acordo com os advogados Marcelo Câmara e Sandro de Souza, que representam Arthur, o caso recente que envolveu Gustavo, em Jardim da Penha, foi um fator importante para a expedição de um novo mandado de prisão.

Algumas colocações desse novo caso foram ponderadas junto ao processo do Arthur , afirmou o advogado.

A advogada de Gustavo Simonassi, Roberta Cordiais, foi procurada pela reportagem, mas até a publicação desta matéria, ela não foi localizada.

JARDIM DA PENHA

Um acidente de trânsito terminou com um homem baleado na tarde de domingo (01), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, após bater em outros carros e capotar, o motorista do veículo Hyundai HB20, identificado pela Polícia Militar como Gustavo Simonassi, atirou no administrador Plinio Ceolin Filho, 38 anos, que tentou socorrê-lo.

Segundo a Polícia Militar, antes de capotar com o carro, Gustavo bateu em três veículos na Rua Amélia Tartuce Nasser. Em um dos veículos, um Chevrolet Tracker, branco, estava o administrador. O carro era conduzido pela esposa dele. Após a batida, o casal, que estava com a filha de 5 anos no veículo, seguiu atrás do Hyundai na tentativa de anotar a placa do veículo.

Durante a perseguição, eles presenciaram o acidente e o administrador desceu do carro na tentativa de ajudar. De acordo com testemunhas, o motorista do HB20 já saiu do veículo atirando contra o administrador. Foram diversos disparos, mas apenas um atingiu a vítima, que ficou ferida na coxa.

O administrador foi socorrido para um hospital particular de Vitória. Gustavo foi preso e levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).