Acusado de assassinato é preso em restaurante de shopping em Vitória

Foi preso na tarde desta sexta-feira (9) dentro de um shopping, em Vitória, o auxiliar de cozinha Rafael Leal Neris. Ele trabalhava em um restaurante quando foi detido pela Polícia Civil. Ele é acusado de participar da morte de Edgar Marciano dos Santos, 17 anos, assassinado no dia 21 de outubro de 2016, no bairro Maria Ortiz, em Vitória.