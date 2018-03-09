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Crime em 2016

Acusado de assassinato é preso em restaurante de shopping em Vitória

Ele é suspeito de participar da morte de um adolescente em 2016

Publicado em 09 de Março de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 20:54
Rafael Leal Neris, preso por participar da morte de um adolescente em Maria Ortiz, Vitória, em 2016 Crédito: Divulgação / PCES
Foi preso na tarde desta sexta-feira (9) dentro de um shopping, em Vitória, o auxiliar de cozinha Rafael Leal Neris. Ele trabalhava em um restaurante quando foi detido pela Polícia Civil. Ele é acusado de participar da morte de Edgar Marciano dos Santos, 17 anos, assassinado no dia 21 de outubro de 2016, no bairro Maria Ortiz, em Vitória.
Segundo o delegado Marcos Vinícius Rodrigues, titular da delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória, ele dirigia o veiculo de onde Thiago Venancio atirou contra Edgar. Thiago foi preso em dezembro de 2017 pela Polícia Militar, na Serra.
A morte foi motivada pela disputa por pontos de tráfico no bairro Maria Ortiz. Tanto Thiago quanto Rafael negam envolvimento no crime.

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