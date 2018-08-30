Acusado de agredir mulher em assalto é preso em Vitória

Caio Henrique Gonzaga Freitas, acusado de agredir e roubar o carro de uma mulher em Vitória Crédito: Divulgação Polícia Civil

agredir uma mulher e roubar o carro dela, em Santa Cecília, Vitória, foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), na Capital. O acusado Caio Henrique Gonzaga Freitas, 18 anos, se apresentou na delegacia e, agora, a polícia procura pelo comparsa dele que está foragido Um dos acusados de, em Santa Cecília,, foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), na Capital. O acusado Caio Henrique Gonzaga Freitas, 18 anos, se apresentou na delegacia e, agora, aprocura pelo comparsa dele que está foragido

O crime aconteceu no dia 19 de julho. Segundo a polícia, por volta das 20h10, Caio e o comparsa Raony Damm de Oliveira, 18, estavam de moto quando se aproximaram da vítima no momento que ela saia do carro, um Gol de cor prata. A mulher foi ao local visitar a irmã.

Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Caio aparece nas imagens dando chutes e socos na vítima, enquanto o comparsa toma as chaves. Raony já aparece apontando uma arma contra a mulher enquanto o comparsa tomar as chaves da vítima. Já Caio dá socos e chutes na mulher e toma a direção do veículo.

Antes de fugir com a moto, Raony vai até à vítima e dá coronhadas nela, de acordo com a polícia. Depois dessa violência contra a mulher, a dupla criminosa ainda usou o carro roubado para praticar outro roubo, de um carro idêntico, explicou o delegado Guilherme Eugênio, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (

).

Duas horas depois, os bandidos tomaram o Gol prata de dois homens, na rua Aloízio Nunes, em Bento Ferreira, onde abandonaram o carro da mulher. O segundo veículo roubado foi encontrado no bairro Bonfim, onde os dois suspeitos residiam.

Na manhã desta quarta-feira (29), após policiais entrarem em contato com a família de Caio, ele compareceu na sede da DFRV. Contra ele havia um mandando de prisão. Com base em um álbum de foto de suspeitos aqui da delegacia, as vítimas reconheceram os dois. Além disso, juntamos indícios e testemunhas que colaboraram com a investigação, observou o delegado.

Justiça pelo crime, Caio recebeu voz de prisão. Em depoimento, ele negou o envolvimento com o crime. Raony continua foragido. Com mandando de prisão em aberto expedido pelapelo crime, Caio recebeu voz de prisão. Em depoimento, ele negou o envolvimento com o crime. Raony continua foragido.

Segundo o delegado Guilherme Eugênio, Caio e Guilherme respondem na Justiça por um crime semelhante, praticado no ano passado, em que os dois teriam roubado um carro, também um Gol prata. Se alguém reconhece-los ou souber a localização de Raony, pode passar informações pelo telefone 181.