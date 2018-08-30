Acusado de agredir mulher em assalto é preso em Vitória

Um dos acusados de agredir uma mulher e roubar o carro dela, em Santa Cecília, Vitória, foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), na Capital. O acusado Caio Henrique Gonzaga Freitas, 18 anos, se apresentou na delegacia e, agora, a polícia procura pelo comparsa dele que está foragido
O crime aconteceu no dia 19 de julho. Segundo a polícia, por volta das 20h10, Caio e o comparsa Raony Damm de Oliveira, 18, estavam de moto quando se aproximaram da vítima no momento que ela saia do carro, um Gol de cor prata. A mulher foi ao local visitar a irmã.
Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Caio aparece nas imagens dando chutes e socos na vítima, enquanto o comparsa toma as chaves. Raony já aparece apontando uma arma contra a mulher enquanto o comparsa tomar as chaves da vítima. Já Caio dá socos e chutes na mulher e toma a direção do veículo.
Antes de fugir com a moto, Raony vai até à vítima e dá coronhadas nela, de acordo com a polícia. Depois dessa violência contra a mulher, a dupla criminosa ainda usou o carro roubado para praticar outro roubo, de um carro idêntico, explicou o delegado Guilherme Eugênio, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (
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Duas horas depois, os bandidos tomaram o Gol prata de dois homens, na rua Aloízio Nunes, em Bento Ferreira, onde abandonaram o carro da mulher. O segundo veículo roubado foi encontrado no bairro Bonfim, onde os dois suspeitos residiam.
Na manhã desta quarta-feira (29), após policiais entrarem em contato com a família de Caio, ele compareceu na sede da DFRV. Contra ele havia um mandando de prisão. Com base em um álbum de foto de suspeitos aqui da delegacia, as vítimas reconheceram os dois. Além disso, juntamos indícios e testemunhas que colaboraram com a investigação, observou o delegado.
Com mandando de prisão em aberto expedido pela Justiça pelo crime, Caio recebeu voz de prisão. Em depoimento, ele negou o envolvimento com o crime. Raony continua foragido.
Segundo o delegado Guilherme Eugênio, Caio e Guilherme respondem na Justiça por um crime semelhante, praticado no ano passado, em que os dois teriam roubado um carro, também um Gol prata. Se alguém reconhece-los ou souber a localização de Raony, pode passar informações pelo telefone 181.