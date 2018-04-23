Acidentes deixam motociclista morto e outro ferido em Rio Bananal

Um motociclista morreu e outro ficou ferido em dois acidentes na Rodovia Prefeito Roberto Calmon (ES 245), em Rio Bananal, Norte do Estado, na noite deste domingo (22). O primeiro aconteceu no quilômetro 71, na comunidade de Sangalli, por volta de 19h30.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, Elias Alves Novaes, conduzia uma moto Honda Biz e morreu no local. Ainda não se sabe como ocorreu o acidente. A PM informou que o local era ermo e não havia nenhuma testemunha no momento da chegada dos militares. A moto possuía avarias na frente e no lado direito.