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ES 245

Acidentes deixam motociclista morto e outro ferido em Rio Bananal

Em um deles, a vítima foi arremessada para fora da rodovia e caiu sobre uma plantação de café
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 12:23

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 12:23

Um motociclista morreu e outro ficou ferido em dois acidentes na Rodovia Prefeito Roberto Calmon (ES 245), em Rio Bananal, Norte do Estado, na noite deste domingo (22). O primeiro aconteceu no quilômetro 71, na comunidade de Sangalli, por volta de 19h30.
Segundo a Polícia Militar, a vítima, Elias Alves Novaes, conduzia uma moto Honda Biz e morreu no local. Ainda não se sabe como ocorreu o acidente. A PM informou que o local era ermo e não havia nenhuma testemunha no momento da chegada dos militares. A moto possuía avarias na frente e no lado direito.
Cerca de duas horas depois, um motociclista foi arremessado para fora da rodovia e caiu sobre uma plantação de café, após perder o controle do veículo. De acordo com a polícia, a vítima foi socorrida inconsciente por uma ambulância para o hospital de Rio Bananal. O estado de saúde do motociclista não foi informado.

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