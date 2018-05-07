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Cariacica

Acidente entre moto e bicicleta deixa dois feridos na BR 262

O ciclista foi atingido pela motocicleta ao tentar atravessar a pista

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 21:22
Acidente na BR 262, em Cariacica, deixa dois feridos Crédito: Siumara Gonçalves
Um ciclista ficou gravemente ferido ao ser atingido por uma motocicleta na BR 262, em Cariacica, na tarde deste domingo (9). A colisão aconteceu quando ele tentou atravessar a pista. Segundo testemunhas, o ciclista estava na faixa, mas o sinal estava fechado para pedestres.
Um casal, que vinha em uma moto no sentido Vitória, não conseguiu frear e o atingiu. O piloto da motocicleta, um jovem de 24 anos, também ficou ferido. A namorada dele, que estava na garupa, não sofreu ferimentos. 
Acidente na BR 262, em Cariacica, deixa dois feridos Crédito: Siumara Gonçalves
Os dois feridos foram socorridos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e Samu. Eles foram encaminhados para o hospital São Lucas, em Vitória.
(Com informações de Siumara Gonçalves)

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