Acidente entre moto e bicicleta deixa dois feridos na BR 262

Acidente na BR 262, em Cariacica, deixa dois feridos Crédito: Siumara Gonçalves

Um ciclista ficou gravemente ferido ao ser atingido por uma motocicleta na BR 262, em Cariacica, na tarde deste domingo (9). A colisão aconteceu quando ele tentou atravessar a pista. Segundo testemunhas, o ciclista estava na faixa, mas o sinal estava fechado para pedestres.

Um casal, que vinha em uma moto no sentido Vitória, não conseguiu frear e o atingiu. O piloto da motocicleta, um jovem de 24 anos, também ficou ferido. A namorada dele, que estava na garupa, não sofreu ferimentos.

Acidente na BR 262, em Cariacica, deixa dois feridos Crédito: Siumara Gonçalves

Os dois feridos foram socorridos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e Samu. Eles foram encaminhados para o hospital São Lucas, em Vitória.