Acidente em Vitória vira caso de polícia

Acidente deixa trânsito lento na Vila Rubim Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um acidente entre um carro e um caminhão, por volta de 5h30 desta sexta-feira (3), deixou o trânsito lento na região da Vila Rubim, em Vitória. O motorista do carro fugiu do local. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Guarda de Trânsito de Vitória e da Polícia Militar, o caminhão estava parado no sinal vermelho quando um automóvel atingiu a traseira do veículo que estava parado.

Não foi feito teste do bafômetro no motorista do caminhão, porque, segundo a polícia, ele não tinha sinal de embriaguez. O motorista do carro fugiu do local. Testemunhas contam que ele parecia embriagado e desceu do carro cambaleando.

O trânsito do local ficou lento no sentido Cariacica, com duas faixas interditadas. Por volta de 7h40, outra faixa foi liberada. Alternativa de tráfego é acessar o Parque Moscoso pela Cidade Alta e evitar o trecho engarrafado. O carro foi retirado do local pela prefeitura de Vitória. O motorista será multado.

Uma hora depois do carro se envolver no acidente, a mãe do motorista ligou para o Ciodes e informou que o carro foi roubado, enquanto o filho passava em um semáforo do centro da Capital. "Segundo ela, a vítima estava parado em um semáforo, quando foi abordado por um indivíduo que o agrediu e o obrigou a entregar o veículo, se evadindo no sentido Vila Rubim", diz um trecho da nota enviada pela Polícia Militar.

Logo em seguida, o carro teria batido no caminhão. O homem teria sido socorrido por um agente e levado para casa em um táxi. Testemunhas porém, disseram ter visto o dono do veículo saindo do local e que antes de fugir, ele tirou do carro pertences pessoais.

Os militares foram até o endereço do dono do veículo, porém ele não estava no local. O carro foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. O caso será investigado pela Polícia Civil.