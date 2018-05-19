Bento Ferreira

Acidente em Vitória deixa motorista ferido

O motorista precisou ser socorrido por uma ambulância do Samu e foi encaminhado para o Hospital São Lucas

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 17:06
Motorista fica ferido em acidente na avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Rafael Silva
Um motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore na Avenida Mascarenhas de Moraes, na altura do bairro Bento Ferreira, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 13h15 deste sábado (19). Segundo testemunhas, o veículo, um Fiat Uno, estava em uma velocidade normal, de cerca de 60 km/h, mas não conseguiu fazer a curva.
O motorista precisou ser socorrido por uma ambulância do Samu e foi encaminhado para o Hospital São Lucas. O empresário Rodrigo Hoffman, que estava no banco do carona, conta que o acidente foi muito rápido e que ainda não conseguiu entender como seu cunhado, que estava dirigindo, perdeu o controle do carro.
"Foi um susto grande. Estávamos indo trabalhar e de repente só vi a palmeira crescendo na minha frente. Meu cunhado machucou a boca e estava sentindo muita dor, não conseguia nem andar. Ele saiu do carro se arrastando pela porta", explicou.
O trânsito ficou lento no local por alguns minutos, pois uma das pistas ficou fechada. O carro já foi retirado do local.

