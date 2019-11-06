Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares

Your browser does not support the audio element. Acidente com mortes no ES - motorista de Fusca proibido de ir a bar e boate

grave acidente na avenida Dante Michelini, em Vitória, que resultou em dois jovens mortos e dois feridos, lembrou outra colisão semelhante . Em agosto deste ano dois jovens também morreram em um acidente com um fusca que perdeu a direção e bateu em um poste, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Na ocasião, o motorista chegou a ser preso, mesmo com teste do bafômetro dando negativo para o uso de bebidas alcoólicas. Ele foi liberado no dia seguinte e o caso continua sendo investigado.

Em audiência de custódia, a juíza Raquel de Almeida Valinho substituiu a prisão preventiva do autuado pelas por medidas cautelares, como a proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e comparecer em até cinco dias úteis ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu quando o condutor do Fusca e outros três amigos saíram do trabalho, em Vila Velha, para buscar uma amiga, 27, na Rodoviária de Vitória. Quando eles retornaram para Vila Velha, o fusca bateu em um poste da rodovia, o carro rodou na pista e só parou ao colidir contra a grade de proteção de um hipermercado.

O condutor do veículo, Frederico Fernandes Moreira dos Santos, de 26 anos, foi socorrido pelo Corpo dos Bombeiros com escoriações e levado para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência (HEEU)  antigo São Lucas , em Vitória, para onde também foram levados os outros três jovens. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica.

Entre os outros três passageiros, estava Igor Prates de Oliveira, de 21 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao dar entrada no hospital. A jovem de 27 anos, identificada como Natani Vieira de Souza, também foi socorrida com várias escoriações e dificuldades respiratórias, mas acabou morrendo. Já Pedro Henrique Fadini Kerkrovsky, de 21 anos, teve ferimentos leves e recebeu cuidados no hospital.

Familiares e amigos das vítimas, muito abalados, informaram que os três rapazes saíram de um shopping onde trabalham em Vila Velha e foram à Rodoviária de Vitória buscar a amiga. Ela tinha voltado da cidade de lajinha, em Minas Gerais, onde a família mora. Eles afirmam que na volta da rodoviária para casa o pneu do carro se soltou, provocando o acidente.

MESMO SEM BEBER, MOTORISTA FOI PRESO

Logo após o acidente, o jovem Frederico Fernandes Moreira dos Santos, de 26 anos, que dirigia o Fusca, foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo na condução de veículo automotor e detido. Na ocasião, a Polícia Civil foi acionada para explicar a autuação, mas a PC não deu mais detalhes sobre o caso. Também acionada pela reportagem na ocasião, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que Frederico foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares

SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Após uma noite na prisão, o jovem Frederico Fernandes Moreira dos Santos foi liberado da cadeia durante audiência de custódia. Em sentença, a juíza Raquel de Almeida Valinho ressaltou que Frederico não havia bebido antes do acidente e que em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais envolvendo o motorista.

"Considerando todos esses elementos, verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado. Assim, os elementos do APFD (Auto de Prisão em Flagrante Delito) e aqueles colhidos por esta Magistrada através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita", disse.

A juíza substituiu a prisão preventiva do autuado pelas por medidas cautelares, como a proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e comparecer em até cinco dias úteis ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

"Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Expeça-se o alvará de soltura", finalizou.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

Procurada para informar como está a investigação do acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, a Polícia Civil informou por nota que "o caso segue sob investigação no 9º Distrito Policial, que atende à região onde ocorreu o fato. Diligências e oitivas estão em andamento". Nenhum outro detalhe foi informado pela polícia à reportagem de A Gazeta.

A reportagem também indagou a PC sobre as investigações sobre o acidente na avenida Dante Michelini. A reportagem perguntou se o motorista do Audi A3, Augusto César Bento Perim Filho, fez o teste do bafômetro e se ele e o primo Caio Perim Furlan, 27 anos, já foram intimados a depor. Porém, a PC limitou-se a responder, por nota: "Não há atualizações do caso que possam ser divulgadas no momento".