O delegado titular de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, Adhemar Pereira Fully que se envolveu em um acidente com morte em Manhumirim, em Minas Gerais, no dia 10 de fevereiro foi indiciado pela polícia mineira por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela não-prestação de socorro à vítima e embriaguez ao volante.
Além dele, três pessoas foram indiciadas por favorecimento pessoal: Sebastião Tiago Soares de Avelar, Fábio Antônio da Costa e Márcio Jorge Fully que é o pai do delegado. Márcio também foi acusado de praticar o crime de autoacusação falsa ao assumir o crime no lugar do filho. As informações são do delegado regional de Manhuaçu, Carlos Roberto Souza.
Acionada pelo Gazeta Online, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que Fully retornou da licença médica, tirada pelo titular logo após o acidente, e que uma sumária administrativa foi aberta pela Corregedoria Geral da instituição para analisar a conduta do profissional.
No acidente, Adhemar colidiu contra uma moto e saiu do local sem prestar socorro. O motociclista Fernando José de Oliveira, que era bastante conhecido na região por ser comerciante, foi socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital.
Fully disse em depoimento à polícia mineira que ficou em choque após a batida e por isso não prestou socorro à vítima. Ele confessou ao delegado que bebeu duas latas de cerveja, de 473 ml cada, duas horas antes da colisão.
O delegado Carlos Roberto, que comandou a investigação do acidente, disse que o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que tem um prazo para oferecer denúncia contra o delegado acusado ou devolver o inquérito à Polícia Civil para continuidade das investigações.
CÂMERA FLAGROU ACIDENTE
Na gravação, o carro do delegado é o que segue atrás de um caminhão. Ele força uma ultrapassagem, atinge o motociclista e foge.
Acidente com morte em MG, delegado é indiciado por homicídio culposo