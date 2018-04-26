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Conclusão do inquérito

Acidente com morte em MG: delegado é indiciado por homicídio culposo

PC-ES diz que sumária administrativa foi aberta pela Corregedoria Geral da instituição para analisar a conduta do delegado

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 19:59
O delegado Adhemar Pereira Fully, da Polícia Civil do Espírito Santo, colidiu contra a moto de Fernando e fugiu após o acidente; o motociclista morreu no hospital Crédito: TV Gazeta
O delegado titular de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, Adhemar Pereira Fully  que se envolveu em um acidente com morte em Manhumirim, em Minas Gerais, no dia 10 de fevereiro  foi indiciado pela polícia mineira por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela não-prestação de socorro à vítima e embriaguez ao volante.
Além dele, três pessoas foram indiciadas por favorecimento pessoal: Sebastião Tiago Soares de Avelar, Fábio Antônio da Costa e Márcio Jorge Fully  que é o pai do delegado. Márcio também foi acusado de praticar o crime de autoacusação falsa ao assumir o crime no lugar do filho. As informações são do delegado regional de Manhuaçu, Carlos Roberto Souza.
Acionada pelo Gazeta Online, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que Fully retornou da licença médica, tirada pelo titular logo após o acidente, e que uma sumária administrativa foi aberta pela Corregedoria Geral da instituição para analisar a conduta do profissional.
Moto do comerciante mineiro conhecido como 'Fernando Batata', após ser atingida por carro de delegado do ES Crédito: Portal Manhumirim
No acidente, Adhemar colidiu contra uma moto e saiu do local sem prestar socorro. O motociclista Fernando José de Oliveira, que era bastante conhecido na região por ser comerciante, foi socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital.
Fully disse em depoimento à polícia mineira que ficou em choque após a batida e por isso não prestou socorro à vítima. Ele confessou ao delegado que bebeu duas latas de cerveja, de 473 ml cada, duas horas antes da colisão.
O delegado Carlos Roberto, que comandou a investigação do acidente, disse  que o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que tem um prazo para oferecer denúncia contra o delegado acusado ou devolver o inquérito à Polícia Civil para continuidade das investigações.
CÂMERA FLAGROU ACIDENTE
Na gravação, o carro do delegado é o que segue atrás de um caminhão. Ele força uma ultrapassagem, atinge o motociclista e foge.
 
Acidente com morte em MG, delegado é indiciado por homicídio culposo

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