Acidente com morte em MG: 'Queremos punição que sirva de exemplo'

Fernando Batata, comerciante morto em acidente em Manhumirim Crédito: Facebook

Dor, sofrimento e a esperança de obter justiça. Esse é o sentimento da família do comerciante Fernando José de Oliveira, mais conhecido como Fernando Batata, que morreu após ser atingido por um VW Golf, no último sábado em Manhumirim, Minas Gerais, quando pilotava uma moto. O suspeito do atropelamento é o delegado titular de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, Adhemar Pereira Fully, que se apresentou à polícia mineira neste domingo (11).

"Queremos uma punição para que sirva de exemplo. Estamos cansados de ver as pessoas matarem ao volante e nada acontecer. Sou uma pessoa sensata e penso: 'Se fosse ao contrário?'. Se eu, civil, tivesse matado um delegado, onde eu estaria? Essa é apenas a opinião de um cidadão", desabafou Steyne Knupp Sanglard, 37, enteado que Fernando criou por mais de 20 anos, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online. Os dois se tratavam como pai e filho.

Steyne ainda conta que conhece o delegado Fully e sua família, que são de Manhumirim. "Ele é conhecido. É uma pessoa que a família é daqui e conhecemos o pai e mãe dele. Parece que ele estava de férias por aqui", descreve.

Segundo Steyne, Fernando, que ele considera como pai, era um homem pacato, que pilotava havia anos e sempre com velocidade moderada a baixa. "Se você vir o local do acidente, não justifica. Não foi numa BR, é uma avenida tranquila, comercial, de velocidade lenta", conta ele, que ficou sabendo do acidente por meio de telefonemas de amigos.

E amigos é o que não faltam. De acordo com o filho de Batata, muitas manifestações de apoio e pedidos de justiça têm ocorrido na cidade mineira desde sábado. "É bacana demais isso. Nesse momento que você vê quem são os amigos de verdade. Quero agradecer a todo mundo que está do nosso lado e se mobilizando por justiça", conta ele, detalhando que o pai foi homenageado até no bloco de carnaval que desfilou na cidade neste domingo.

VÍDEO DO ACIDENTE





O BATATA

Dono de um bar conhecido em Manhumirim, Fernando Batata deixou um vazio na cidade. O bar, que estaria aberto e cheio no domingo de carnaval, estava de portas fechadas deixando moradores e vizinhos revoltados.

"Não sei se manteremos o bar. No momento, não estamos pensando nisso. Mas o bar está fechado. Teoricamente, ele fechou e acabou, mas não posso dar certeza. Ele está fechado e estamos sofrendo. É aquela coisa que todo mundo fala, que parece que vamos abrir as portas e encontrar a pessoa ali ainda. Parece que ele vai chegar a qualquer momento", conta Steyne, com a voz embargada de choro.

ENTREVISTA

Como vocês ficaram sabendo do acidente?

Chegou para gente por telefone. É uma cidade pequena e logo ligaram para avisar sobre o acidente.

O seu pai parece ser muito querido na cidade. O enterro foi movimentado?

A cidade inteira está indignada com o que aconteceu. Obviamente, como em qualquer outro lugar, todos se mobilizam querendo justiça. Além da perda, que é dolorosa para gente, ele é uma pessoa queridíssima na cidade por ter um estabelecimento de anos. Ele foi até homenageado no bloco de carnaval da cidade. Bateram palmas pra ele. No local do acidente também teve uma manifestação de pessoas, que bateram palmas em sua homenagem. Até criaram uma página no Facebook pedindo justiça.

Esta página foi criada por vocês ou por amigos?

Eu não sei quem a criou. Ligaram para a minha mãe e avisaram que esta página passou a existir. Inclusive, eu curti lá (passou a seguir). A página pede justiça pelo Batata.

E vocês vão fazer algum protesto?

Eu não sei se terá protesto. Tudo está fluindo de amigos. A gente só estava cuidando de velório e enterro. O Fernando morava aqui havia muitos anos, mas a família dele é de Muriaé - também em MG -, onde ele foi enterrado. Chegamos ontem, já anoitecendo, e descansamos. Agora que estou começando a entender o que aconteceu. Agora de manhã que estou tomando iniciativa de correr atrás dos direitos.

Seu pai pilotava há muito tempo?

Ele pilotava havia muitos anos, sempre devagar. Ele não gostava de correr pois tinha medo de velocidade.

Como você disse, a cidade é pequena. E a família do suspeito é daí. Vocês conheciam ele ou os familiares?

Ele é conhecido. É uma pessoa que a família é daqui. Conhecemos o pai e a mãe dele. Parece que ele passou, recentemente no Espírito Santo, para delegado e estava de férias por aqui. Todo mundo fala que ele tinha bebido, que ele estava bêbado. A polícia vai investigar. Tinha tempo que não o via, mas as pessoas falam que ele estava em alta velocidade.

E o que vai ser feito por agora?

É difícil eu te dizer. Pensamos em punição para que sirva de exemplo. Estamos cansados de ver as pessoas matarem ao volante e nada acontecer. Sou uma pessoa sensata e penso: 'se fosse ao contrário?'. Se eu, civil, tivesse matado o delegado, onde eu estaria? Capaz até de terem movimentado um batalhão inteiro para vir atrás do camarada. Essa é apenas a opinião de um cidadão. Mas eu vejo que essa é uma ótima oportunidade da polícia erguer o nome dela e dar o exemplo, de fazer essa justiça acontecer.

O que será feito com o bar, vão mantê-lo?

Não sei se manteremos o bar. A gente não sabe de nada. No momento, não estamos pensando nisso. O bar está fechado e, teoricamente, acabou. Só posso dizer que ele está parado e estamos sofrendo. É aquela coisa que todo mundo fala de que parece que vamos abrir e ver que a pessoa está ali, ainda. Parece que ele vai chegar a qualquer momento. Ele é meu padrasto, mas eu o intitulo como pai. São mais de 20 anos juntos. Não é cinco e não é dez, são 20 anos.

Gostaria de mandar uma mensagem para as pessoas que estão apoiando vocês?