'Acho que tinha liderança, mas nem todas concordavam', diz Dom Luiz

Depoimento de Dom Luiz começou às 8h20 desta terça-feira Crédito: Vilmara Fernandes

O arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, afirmou em depoimento na 4ª Vara Criminal de Vitória, no Centro, que o movimento das mulheres, em 2017, durante a paralisação da Polícia Militar, tinha alguma liderança, mas que nem todas concordavam uma com as outras. A audiência começou por volta de 8h30.

O líder da Igreja Católica declarou que teve apenas uma reunião com uma das mulheres, na Cúria Metropolitana, no Centro de Vitória. Ele, no entanto, não reconheceu qual das mulheres presente no Tribunal do Júri nesta terça-feira (15) estava naquele dia na reunião, em fevereiro do ano passado. (Com informações de Vilmara Fernandes)

VEJA PONTOS DO DEPOIMENTO

- Não reconheço (quem estava na reunião). Peço perdão porque tem tempo (mais de um ano) e converso com muitas pessoas;

- Na minha percepção, o movimento tinha alguma liderança, mas nem todas concordavam. Acho que tinha uma líder, sim, porque se não não teria nos procurado para tentar resolver essa situação;

- Nós estávamos dispostos a estabelecer o entendimento. Nós considerávamos grave aquela situação para a sociedade. A polícia é muito importante e tem que estar bem para servir bem ao nosso povo;

- Tive contato com o vice-governador (César Colnago). Ele ajudou no sentido de fazer uma pauta para criar um entendimento. Havia certos pontos que não tinha entendimento, mas outros em que era possível chegar a uma conclusão positiva para o lado dos policiais;

- Tive uma reunião rápida com Júlio Pompeu (ex-secretário de Estado de Direitos humanos) na Cúria, mas ele viu que a situação estava muito difícil. Havia uma falta de liderança ou unidade na parte que estava exigindo. Lembro que a presença dele foi positiva e passou uma imagem de que estava difícil (para o governo);

- Exatamente o que elas queriam reivindicar (na reunião) eu não me lembro. Sei que a pauta sobre a falta de colete me chocou, porque o policial que não usa colete, não tem como enfrentar situações perigosas;