Ação contra roubo de cargas e contrabando é deflagrada no Rio

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O Comando Conjunto das Operações em Apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública deflagrou, nesta quinta-feira, a segunda fase da operação realizada nas rodovias federais que cortam o Rio. A ação  que visa a combater o roubo de carga e combater e o contrabando de armas e drogas  é coordenada pelas Forças Armadas, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Força Nacional de Segurança e pela a Secretaria de Segurança do Rio (Seseg).

Participam da operação três mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. As equipes contam com o apoio de veículos blindados e aeronaves. De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), caso haja necessidade, os espaços aéreos poderão ter restrições temporárias nas áreas onde atuam as Forças Armadas.

A primeira ação nas rodovias federais ocorreu na semana passada. Ainda segundo o CML, elas serão pontuais, por tempo indeterminado e tentarão usar o fator surpresa como trunfo.