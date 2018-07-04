'A justiça foi feita', diz cantora após Scopel ser indiciado

"A justiça foi feita". O desabafo aliviado é da cantora sertaneja Taiana França, de 25 anos, que denunciou o ex-marido, o empresário do ramo portuário Adriano Scopel, de 39 anos, por agressão. Ele foi indiciado nesta terça-feira (3) pelo crime de injúria real e lesões corporais na forma da Lei Maria da Penha. Para a polícia, os depoimentos de testemunhas e o laudo de lesão corporal foram fundamentais para o indiciamento.

A vítima tornou o caso público em 5 de em junho, ao contar que foi agredida por Adriano diversas vezes. O último caso foi no dia 26 de maio, na frente de cerca de 30 pessoas, durante uma festa que ela organizou na residência onde os dois viviam, na Mata da Praia, em Vitória.

O inquérito foi concluído pela delegada Juliana Saadeh, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória. Ela explicou que injúria real significa injuriar alguém por meio de violência ou vias de fato, o que é considerado uma ofensa a honra.

Ele também foi indiciado pelo resultado da injúria real: a lesão corporal, considerada uma ofensa a integridade física. Adriano responde pelos dois crimes em concurso material, quando pratica-se duas ou mais ações com consequência em dois ou mais crimes, explicou.

A delegada completou que os depoimentos e o resultado do laudo de lesão corporal foram fundamentais para a conclusão do inquérito.

Ouvi muitas testemunhas. Com os depoimentos e o laudo, entendi que havia indícios de lesões, inclusive na cabeça da vítima. Nesse caso, não coube durante as investigações a prisão preventiva ou temporária, pois ele não preenchia requisitos exigidos por lei para prisão cautelar, como garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal, contou.

Para Taiana, o indiciamento deu mais forças para seguir em frente. Já o advogado dela, Fávio Fabiano, afirmou que a decisão é a justiça sendo feita.

"Já esperava por isso. O indiciamento mostra que a polícia e o estado estão atentos aos casos de violência contra a mulher. Não se trata de vingança e sim de justiça e lei sendo cumprida. A Taiana recebeu apoio de várias vítimas. Muitas só tiveram coragem de denunciar após ver o caso dela".

A defesa de Adriano sempre negou as agressões. Procurado novamente na noite de ontem, o advogado Marco Antônio Gama Barreto, que defende o empresário, disse que ainda não teve acesso ao relatório policial.

A defesa de Adriano Scopel não teve acesso ao teor do relatório policial, e, portanto, ainda não tem condições de se manifestar sobre o mesmo. Assim, resguarda-se ao direito de prestar as devidas informações após o devido conhecimento dos fatos.

Entrevista: Ganhei minha liberdade e a minha paz

Com a sensação de que a justiça foi feita, a cantora sertaneja Taiana França, de 25 anos, disse estar aliviada com o indiciamento do ex-marido, Adriano Scopel, 39, por agredi-la durante uma festa na Mata da Praia, em maio de 2018.

Como foi saber que o Adriano foi indiciado?

Estou tremendo. Foi uma vitória. Fiquei abalada porque sei que ele sai direto com as testemunhas, levando na casa dele, em festas, pagando bebidas. Tive medo. Pensei que só teria Deus por mim. Mas as próprias testemunhas que são amigas do Adriano entraram em muita contradição durante os depoimentos. Ninguém consegue manter uma mentira 100%.

Eu entreguei nas mãos de Deus, confiei no Senhor, porque no homem infelizmente não podemos confiar. Graças a Deus a justiça foi feita. Isso me dá muito alívio. Eu sei que ainda há uma luta grande pela frente, mas agora tenho ainda mais ânimo para lutar.

Ele voltou a te procurar?

Ele passou ao meu lado dia desses. Abaixei a cabeça e ele não me reparou. Mas é como falei aos meus pais: eu não vou ficar trancada em casa enquanto ele curte a vida normalmente. Eu não fiz nada de errado, não tenho que me esconder.

Mas ele entrou em contato através de uma intimação. Ele me intimou com uma acusação de furto porque eu saí da casa com duas malas que eram nossas, de uso comum dos dois. Na mesma hora dei um jeito de devolver, não faço questão. Já eu, o notifiquei exigindo ressarcimento do meu celular que ele quebrou, além de vários objetos pessoais que ele não me entregou. Diferente de mim, ele não devolveu nada mesmo com a intimação. Isso só mostra o caráter ruim dele.

Está conseguindo retomar a vida?

Sim. Estou voltando a cantar. Mas não consegui resolver a questão da empresa em que éramos sócios. Espero que com o indiciamento eu consiga a saída dele da sociedade e tudo o que é meu por direito.

O que tem a dizer para aqueles que disseram que você estava mentindo para se promover?