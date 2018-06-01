'A experiência ajudou', conta PM que matou assaltante em Cariacica

Com 27 anos de profissão, o capitão da Polícia Militar que reagiu a um assalto e acabou matando o ladrão no bairro Maracanã, em Cariacica, contou com tranquilidade como tudo aconteceu e foi enfático: Foi o treinamento adequado que me fez reagir, pontuou.
Como foi a abordagem dos criminosos?
Eu aguardava uma pessoa a quem daria carona para ir a Santa Leopoldina quando dois deles pararam, um deles de frente para a caminhonete, encapuzado, e apontando a arma. Eu não olhei para o outro que estava abrindo a porta do carona, não sei se ele estava armado.
E qual foi sua reação?
Eu revidei à ação dele, de dentro da caminhonete. Atirei uma vez, já deitando na poltrona da caminhonete, pelo vidro.
Houve perseguição?
Depois saí do carro, dei dois ou três disparos, e corri atrás do outro que havia saído. Eu atirei mais seis vezes contra esse indivíduo, não sei se atingiu, mas ele conseguiu chegar ao Renault Logan que o aguardava, e por isso conseguiu fugir.
Por que o senhor reagiu?
Tenho 27 anos de profissão, sendo nove anos na Rotam e um na Companhia de Missões Especiais (Cimesp). O treinamento é a chave de tudo, o segredo do sucesso. Eu fui bem treinado para agir em situações como essa e a experiência também ajudou.
O CASO
Um capitão da Polícia Militar de 48 anos reagiu a um assalto e baleou um dos ladrões, por volta das 8 horas de quinta-feira (31), no bairro Maracanã, Cariacica. Quatro homens participaram da tentativa de assalto. O assaltante baleado chegou a atirar contra o carro onde estava o militar, mas acabou atingido por três disparos e morreu no local.
O militar - que pediu para não ser identificado - estava na direção de uma Toyota Hilux de cor prata quando parou em um ponto de ônibus da Rua Alice Coutinho. Segundo ele, iria dar carona a uma pessoa até a região Serrana do Estado, onde passaria o feriado.
Um deles usava um capuz e parou na frente do meu carro, da calçada, apontou uma arma e me mandou sair do carro. Eu atirei contra ele uma vez de dentro do carro, o disparo atravessou o para-brisa. Ele revidou, detalhou o PM.
Já ferido, o tiro do criminoso atingiu o muro de uma casa.
O capitão saiu e fez mais dois disparos contra o suspeito. Um outro criminoso, que estava na porta do carona no momento da abordagem, correu em direção ao bairro Vista-Mar, onde um comparsa em um carro modelo Renault Logan de cor prata aguardava para dar cobertura à ação.
O militar chegou a correr atrás do ladrão, mas ele conseguiu escapar.
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. Três tiros atingiram o ladrão, sendo um no pescoço, um no braço e outro no ombro, ambos direito.
Nenhum documento de identificação foi encontrado junto ao corpo. Uma mulher que se dizia irmã do suspeito chegou ao local logo após a ação, mas se recusou a fornecer a identificação e deixou o local. Os peritos encontraram um pino de cocaína ainda com a substância no bolso do criminoso.
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Até o fechamento desta edição, o corpo não havia sido identificado.
ARMA DE FABRICAÇÃO TCHECA
Uma pistola calibre ponto 40, de fabricação da República Tcheca, foi encontrada com o suspeito atingido pelo tiro do capitão da PM, segundo informações do militar.
A arma, segundo os policiais que atenderam à ocorrência, possui uma qualidade superior à que é usada pelas corporações brasileiras. O carregador possuía 15 munições.
A pistola foi apreendida pela Polícia Civil, assim como a pistola do capitão - que pertence à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo -, procedimento padrão para ocorrências envolvendo militares.
Para a população, a falta de segurança no bairro já era um prenúncio para um caso com esse. Aqui estão ocorrendo muitos assaltos. Antes roubavam celular de pessoas andando na rua, há pouco tempo passaram a parar os carros e tomar o veículo. Hoje, aconteceu isso aí, contou o vendedor Everaldo Barboza, morador do bairro há 30 anos.