'A experiência ajudou', conta PM que matou assaltante em Cariacica

Detalhe do vidro de carro atingido por disparo de arma de fogo Crédito: Glacieri Carrareto

Como foi a abordagem dos criminosos?

Eu aguardava uma pessoa a quem daria carona para ir a Santa Leopoldina quando dois deles pararam, um deles de frente para a caminhonete, encapuzado, e apontando a arma. Eu não olhei para o outro que estava abrindo a porta do carona, não sei se ele estava armado.

E qual foi sua reação?

Eu revidei à ação dele, de dentro da caminhonete. Atirei uma vez, já deitando na poltrona da caminhonete, pelo vidro.

Houve perseguição?

Depois saí do carro, dei dois ou três disparos, e corri atrás do outro que havia saído. Eu atirei mais seis vezes contra esse indivíduo, não sei se atingiu, mas ele conseguiu chegar ao Renault Logan que o aguardava, e por isso conseguiu fugir.

Por que o senhor reagiu?

Tenho 27 anos de profissão, sendo nove anos na Rotam e um na Companhia de Missões Especiais (Cimesp). O treinamento é a chave de tudo, o segredo do sucesso. Eu fui bem treinado para agir em situações como essa e a experiência também ajudou.

Policial Militar reage a assalto em Cariacica Crédito: Glacieri Carrareto

O CASO

Um capitão da Polícia Militar de 48 anos reagiu a um assalto e baleou um dos ladrões, por volta das 8 horas de quinta-feira (31), no bairro Maracanã, Cariacica. Quatro homens participaram da tentativa de assalto. O assaltante baleado chegou a atirar contra o carro onde estava o militar, mas acabou atingido por três disparos e morreu no local.

O militar - que pediu para não ser identificado - estava na direção de uma Toyota Hilux de cor prata quando parou em um ponto de ônibus da Rua Alice Coutinho. Segundo ele, iria dar carona a uma pessoa até a região Serrana do Estado, onde passaria o feriado.

Um deles usava um capuz e parou na frente do meu carro, da calçada, apontou uma arma e me mandou sair do carro. Eu atirei contra ele uma vez de dentro do carro, o disparo atravessou o para-brisa. Ele revidou, detalhou o PM.

Já ferido, o tiro do criminoso atingiu o muro de uma casa.

O capitão saiu e fez mais dois disparos contra o suspeito. Um outro criminoso, que estava na porta do carona no momento da abordagem, correu em direção ao bairro Vista-Mar, onde um comparsa em um carro modelo Renault Logan de cor prata aguardava para dar cobertura à ação.

O militar chegou a correr atrás do ladrão, mas ele conseguiu escapar.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. Três tiros atingiram o ladrão, sendo um no pescoço, um no braço e outro no ombro, ambos direito.

Nenhum documento de identificação foi encontrado junto ao corpo. Uma mulher que se dizia irmã do suspeito chegou ao local logo após a ação, mas se recusou a fornecer a identificação e deixou o local. Os peritos encontraram um pino de cocaína ainda com a substância no bolso do criminoso.

O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Até o fechamento desta edição, o corpo não havia sido identificado.

ARMA DE FABRICAÇÃO TCHECA

Arma de fabricação tcheca encontrada em poder de assaltante no bairro Maracanã, Cariacica Crédito: Glacieri Carrareto

Uma pistola calibre ponto 40, de fabricação da República Tcheca, foi encontrada com o suspeito atingido pelo tiro do capitão da PM, segundo informações do militar.





A arma, segundo os policiais que atenderam à ocorrência, possui uma qualidade superior à que é usada pelas corporações brasileiras. O carregador possuía 15 munições.

A pistola foi apreendida pela Polícia Civil, assim como a pistola do capitão - que pertence à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo -, procedimento padrão para ocorrências envolvendo militares.