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Reagiu a assalto

'A experiência ajudou', conta PM que matou assaltante em Cariacica

Capitão da Polícia Militar aguardava uma pessoa quando foi surpreendido pelos bandidos. Ele reagiu e um dos assaltantes acabou morrendo no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 23:26

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 23:26

Detalhe do vidro de carro atingido por disparo de arma de fogo Crédito: Glacieri Carrareto
Com 27 anos de profissão, o capitão da Polícia Militar que reagiu a um assalto e acabou matando o ladrão no bairro Maracanã, em Cariacica, contou com tranquilidade como tudo aconteceu e foi enfático: Foi o treinamento adequado que me fez reagir, pontuou.
Como foi a abordagem dos criminosos?
Eu aguardava uma pessoa a quem daria carona para ir a Santa Leopoldina quando dois deles pararam, um deles de frente para a caminhonete, encapuzado, e apontando a arma. Eu não olhei para o outro que estava abrindo a porta do carona, não sei se ele estava armado.
E qual foi sua reação?
Eu revidei à ação dele, de dentro da caminhonete. Atirei uma vez, já deitando na poltrona da caminhonete, pelo vidro.
Houve perseguição?
Depois saí do carro, dei dois ou três disparos, e corri atrás do outro que havia saído. Eu atirei mais seis vezes contra esse indivíduo, não sei se atingiu, mas ele conseguiu chegar ao Renault Logan que o aguardava, e por isso conseguiu fugir.
Por que o senhor reagiu?
Tenho 27 anos de profissão, sendo nove anos na Rotam e um na Companhia de Missões Especiais (Cimesp). O treinamento é a chave de tudo, o segredo do sucesso. Eu fui bem treinado para agir em situações como essa e a experiência também ajudou.
Policial Militar reage a assalto em Cariacica Crédito: Glacieri Carrareto
O CASO
Um capitão da Polícia Militar de 48 anos reagiu a um assalto e baleou um dos ladrões, por volta das 8 horas de quinta-feira (31), no bairro Maracanã, Cariacica. Quatro homens participaram da tentativa de assalto. O assaltante baleado chegou a atirar contra o carro onde estava o militar, mas acabou atingido por três disparos e morreu no local.
O militar - que pediu para não ser identificado - estava na direção de uma Toyota Hilux de cor prata quando parou em um ponto de ônibus da Rua Alice Coutinho. Segundo ele, iria dar carona a uma pessoa até a região Serrana do Estado, onde passaria o feriado.
Um deles usava um capuz e parou na frente do meu carro, da calçada, apontou uma arma e me mandou sair do carro. Eu atirei contra ele uma vez de dentro do carro, o disparo atravessou o para-brisa. Ele revidou, detalhou o PM.
Já ferido, o tiro do criminoso atingiu o muro de uma casa.
O capitão saiu e fez mais dois disparos contra o suspeito. Um outro criminoso, que estava na porta do carona no momento da abordagem, correu em direção ao bairro Vista-Mar, onde um comparsa em um carro modelo Renault Logan de cor prata aguardava para dar cobertura à ação.
O militar chegou a correr atrás do ladrão, mas ele conseguiu escapar.
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. Três tiros atingiram o ladrão, sendo um no pescoço, um no braço e outro no ombro, ambos direito.
Nenhum documento de identificação foi encontrado junto ao corpo. Uma mulher que se dizia irmã do suspeito chegou ao local logo após a ação, mas se recusou a fornecer a identificação e deixou o local. Os peritos encontraram um pino de cocaína ainda com a substância no bolso do criminoso.
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Até o fechamento desta edição, o corpo não havia sido identificado.
ARMA DE FABRICAÇÃO TCHECA
Arma de fabricação tcheca encontrada em poder de assaltante no bairro Maracanã, Cariacica Crédito: Glacieri Carrareto
Uma pistola calibre ponto 40, de fabricação da República Tcheca, foi encontrada com o suspeito atingido pelo tiro do capitão da PM, segundo informações do militar.
 
A arma, segundo os policiais que atenderam à ocorrência, possui uma qualidade superior à que é usada pelas corporações brasileiras. O carregador possuía 15 munições.
A pistola foi apreendida pela Polícia Civil, assim como a pistola do capitão - que pertence à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo -, procedimento padrão para ocorrências envolvendo militares.
Para a população, a falta de segurança no bairro já era um prenúncio para um caso com esse. Aqui estão ocorrendo muitos assaltos. Antes roubavam celular de pessoas andando na rua, há pouco tempo passaram a parar os carros e tomar o veículo. Hoje, aconteceu isso aí, contou o vendedor Everaldo Barboza, morador do bairro há 30 anos.

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