A cruel realidade dos cariocas: duas crianças são mortas no mesmo dia

Emilly, de 3 anos, e Jeremias, de 13 anos foram vítimas de arma de fogo Crédito: Reprodução

O som dentro do carro estava no volume da felicidade de uma família que havia acabado de sair de uma lanchonete em Anchieta. Uesley Neves Lima, que estava ao volante, não ouviu os gritos de três homens que anunciavam um assalto, e, de repente, a lataria foi perfurada por 12 balas de fuzis. Emily, de 3 anos, morreu. No Complexo da Maré, Jeremias, de 13, jogava futebol num campinho de areia quando levou um tiro no peito, para desespero da garotada que participava da pelada. Foi o desfecho de mais um confronto entre traficantes e policiais, que provocou o fechamento por três vezes da Avenida Brasil e das linhas Vermelha e Amarela, vias expressas pelas quais passam mais de meio milhão de veículos diariamente. A terça-feira terminou assim no Rio, que, de acordo com o governador Luiz Fernando Pezão, "não é a cidade mais violenta do país, mas, quando a gente vê nosso noticiário, nossos jornais, parece que é".

Pezão deu a declaração na última quinta-feira, durante um seminário em que reclamou "da cobertura cruel que a nossa área de segurança tem aqui". Na ocasião, fez coro a uma queixa do ministro da Defesa, Raul Jungmann, que, no dia anterior, tinha afirmado haver "um certo masoquismo na divulgação da violência no Rio". Ontem, o governador se manifestou sobre as mortes de Emily e Jeremias por meio de nota: "Estou indignado como toda a população, essa não é a cidade que todos nós queremos", diz um trecho do comunicado.

Antes de sua assessoria divulgar a nota, Pezão comentou um outro assunto frequentemente abordado no noticiário sobre a violência do Rio: o plano integrado de segurança que, segundo Jungmann, seria apresentado na segunda-feira passada à população do estado. Ele explicou que recebeu o documento do governo federal, mas, como precisou participar de uma reunião de governadores com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não teve tempo de analisá-lo.

- Nossa Secretaria de Segurança está analisando junto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Estão finalizando o documento que me foi passado ontem (), mas eu tive uma reunião em Brasília com outros governadores e o deputado Rodrigo Maia para tratar de diversos assuntos que beneficiam os estados. Então, eu não pude analisar, e deixei () com minha área de segurança - justificou o governador, dando uma outra data para a apresentação do plano. - Será dia 26 de fevereiro, em um encontro com ministros que já estava agendado.

Por sua vez, o Ministério da Defesa informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o plano integrado de segurança pertence ao Estado do Rio e que cabe ao Palácio Guanabara tocá-lo, já que o papel da União é dar apoio às polícias Civil e Militar.

VÍTIMAS DE UMA GUERRA SEM FIM

Enquanto o plano não sai do papel, a violência do Rio segue fazendo vítimas. A ação que resultou na morte de Emily ocorreu por volta das 2h30m, quando ela e os pais, Uesley, de 36 anos, e Maria Auxiliadora Marriel, de 21, saíram de uma lanchonete da rede McDonald's na Rua Cardoso de Castro. Três bandidos armados com fuzis abordaram o carro da família, um Gol 2009, e, como o veículo não parou, abriram fogo.

Baleada na cabeça, Emily chegou a ser levada para a UPA de Ricardo de Albuquerque, mas não resistiu ao ferimento. Uesley, atingido nas costas, foi operado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Levada para o mesmo hospital, Maria Auxiliadora, ferida sem gravidade, recusou atendimento e, desesperada, foi embora sem autorização médica depois de saber da morte da filha.

A Polícia Civil suspeita que, pouco antes do assassinato de Emily, os autores do crime foram os responsáveis pela explosão de uma agência bancária na Avenida Getúlio de Moura, em Nilópolis. A fachada ficou destruída, mas nenhum dinheiro foi levado. Os bandidos que abordaram o carro de Uesley tinham abandonado uma Tucson com um pneu furado, e, dentro de veículo, investigadores encontraram granadas.

O tiroteio que provocou a morte de Jeremias teve início no início da tarde desta ter;a. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 22º BPM (Maré) fez uma incursão à comunidade Nova Holanda após receber denúncias de que agentes de segurança teriam sido sequestrados pelo tráfico local. A informação, segundo a própria corporação, não foi confirmada, mas o secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, defendeu a operação.

- Os policiais fizeram um planejamento em resposta a uma emergência, que é diferente de fazer uma operação para o dia seguinte. Quando a polícia recebe uma denúncia, tem que dar uma resposta. Imagine se fosse verdade que havia reféns do tráfico? A PM, portanto, para resguardar a vida, foi até a comunidade com um veículo blindado. Não faltou planejamento, mas a gente não domina essa variável em que o criminoso atira de forma insana - disse Sá ao canal de TV Globonews.

Ex-secretário nacional de Segurança Pública, o coronel da reserva da PM de São Paulo José Vicente da Silva Filho discorda. Segundo ele, a operação foi "precária e precipitada", pois as equipes não tinham todas as informações sobre a situação.

A auxiliar de serviços gerais Vânia Moraes estava no velório de um amigo quando recebeu a notícia de que o filho havia sido baleado. Segundo ela, Jeremias começaria na semana que vem o 6º ano do ensino fundamental. O adolescente fazia aulas de violão e queria iniciar cursos de inglês e espanhol:

- Era um menino abençoado, ia de casa para a escola. Não perdia um dia de culto na igreja. Deus me deu cinco filhos, agora, só tenho quatro.