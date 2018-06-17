49 tabletes de maconha são apreendidos em um ônibus em Guarapari

49 tabletes de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar em um ônibus que seguia de São Paulo para Vitória no final da manhã deste domingo (17).

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu próximo a rodoviária de Guarapari, após levantamentos realizados pelo Serviço Reservado de Inteligência do 1º Batalhão, em Vitória, que solicitou apoio das viaturas do 10ª Batalhão, para verificar a ocorrência. No coletivo foi encontrada uma mala contendo 18 tabletes de 1kg e 31 tabletes de 800g de maconha.