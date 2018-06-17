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Entorpecentes

49 tabletes de maconha são apreendidos em um ônibus em Guarapari

O dono dos entorpecentes ainda não foi identificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2018 às 17:07

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 17:07

49 tabletes de maconha apreendidos em um ônibus em Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Militar
49 tabletes de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar em um ônibus que seguia de São Paulo para Vitória no final da manhã deste domingo (17).
De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu próximo a rodoviária de Guarapari, após levantamentos realizados pelo Serviço Reservado de Inteligência do 1º Batalhão, em Vitória, que solicitou apoio das viaturas do 10ª Batalhão, para verificar a ocorrência. No coletivo foi encontrada uma mala contendo 18 tabletes de 1kg e 31 tabletes de 800g de maconha.
> Leia mais matérias de Polícia
O dono dos entorpecentes não foi identificado. O material apreendido foi entregue à Delegacia Regional de Guarapari.
 

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