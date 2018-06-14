16 anos após crime, empresário é preso pela morte de advogado

Sebastião de Souza Pagotto está na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

O empresário Sebastião de Souza Pagotto foi preso na última segunda-feira (11) 16 anos após ser acusado de mandar matar o advogado Joaquim Marcelo Denadai, assassinado com três tiros em abril de 2002, na Praia da Costa, em Vila Velha. Pagotto foi condenado em 2012 a 17 anos e dez meses de prisão, mas, por conta de inúmeros recursos, permanecia em liberdade até o começo desta semana.

Em 2015, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) negou o pedido da defesa de Pagotto e manteve a condenação do empresário. Na ocasião, o colegiado reduziu a pena em apenas quatro meses: 17 anos e seis meses de prisão.

Para a família Denadai, "a Justiça tardou, mas foi feita". Irmã de Joaquim, a advogada e ex-deputada estadual Aparecida Denadai afirmou ter recebido a notícia com alívio.

"Alívio. Na verdade a nossa família espera isso há muito tempo. O juri já aconteceu, ele já sofreu uma condenação de quase 19 anos. Ele já devia estar preso. Graças a Deus essa prisão foi cumprida. A vida do meu irmão não vai voltar, mas pesa para gente saber que a Justiça tardou mas foi feita", afirmou.

A ex-deputada disse ainda acreditar que o empresário não voltará a ficar em liberdade. "Agora não tem como ele ser solto. É uma condenação definitiva. De acordo com o STF, o réu condenado em 2º instância tem que ser recolhido e começar a cumprir a pena. O STJ e STF já confirmaram, não há motivo nenhum para colocarem ele em liberdade de novo", finalizou.

Segundo a Secretária de Estado da Justiça (Sejus), Sebastião de Souza Pagotto está preso na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana.

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com Durval Albert, advogado que defendeu o empresário na época do julgamento, em 2012, mas ele afirmou que não representa mais Sebastião Pagotto.

O CRIME

Joaquim Marcelo Denadai, advogado assassinado em 2002 Crédito: Luiz Pajaú/Arquivo AG

Joaquim Marcelo Denadai foi assassinado com três tiros no dia 15 de abril de 2002, na Praia da Costa, em Vila Velha. O crime teria sido motivado por irregularidades investigadas pelo advogado Denadai que envolviam a empresa de limpeza de Pagotto, em contratos para prestação de serviços em Vitória.

O empresário Sebastião Pagotto é acusado de ter mandado matar o advogado e Leandro Mageski de ter feito adulteração  como forma de enganar a polícia e a Justiça  no carro que serviu de fuga para os assassinos do advogado.

MORTES VIOLENTAS MARCAM A FAMÍLIA DENADAI

Em dezembro de 2017, na noite de Natal, a família Denadai sofreu com mais uma morte violenta. O ex-vereador de Vitória Antônio José Denadai, 60 anos, foi morto a golpes de faca no sítio de sua propriedade em Santa Leopoldina , região Serrana do Estado. O autor do crime, caseiro do sítio, foi assassinado minutos depois por um terceiro homem, que fugiu do local.

De acordo com a polícia, tudo teria começado com uma discussão entre a vítima e o caseiro sobre um suposto atraso de pagamento. Após o bate-boca os dois teriam ido para casa, momento em que o caseiro pegou um faca no imóvel onde ele mora, que fica dentro do terreno do ex-vereador, retornou à residência de Antônio e o matou. Em seguida, familiares do acusado teriam conseguido afastá-lo da cena do crime e o vizinho foi acionado pela mulher de Denadai, para que pudesse o socorrer. Mas ao chegar no local, ele teria atirado três vezes contra o caseiro e fugido.

No entanto, a família Denadai dá outra versão para esse crime . Aparecida Denadai diz que o caseiro fez uma festa, com cerca de 30 pessoas, na casa dele, que é dentro do sítio, e que isso teria motivado a confusão e posteriormente o crime.

"Meu irmão deu as costas e foi para a cozinha da casa dele, quando, de repente, foi surpreendido pelo caseiro com um punhal na mão. Ele desferiu cinco punhaladas no meu irmão, sendo uma nos rins e outra na veia femural", contou a ex-deputada ao Gazeta Online na época do crime.