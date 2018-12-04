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Respondem em liberdade

'Justiceiros do Transcol' são soltos após cancelamento de julgamento

Dupla foi presa em 2015 acusada de matar um jovem que havia pulado a roleta de um Transcol

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 23:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 23:09
Charlivan, 17 anos, foi morto com um tiro após pular roleta em 2015 Crédito: Arquivo | Gazeta Online
Dois amigos acusados de matar o adolescente Charlivan Neris Silva, 17, dentro de um ônibus do Transcol,  quando o menor pulava a roleta, ganharam a liberdade após a audiência de julgamento do crime ser cancelada. Desde de maio de 2015, data do crime, Lucas Marcos Lima Cândido, 22 anos, e Igor França dos Santos, 23, estavam presos acusados de agirem como "Justiceiros do Transcol", como ficaram conhecidos. 
Na época, as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra levantaram que Lucas, Igor e mais dois adolescentes se reuniam nas noites de sextas e sábados para repreender supostos criminosos dentro do coletivo ou passageiros que pulavam a roleta. Os encontros do grupo eram marcados via aplicativo de mensagens e os integrantes usavam cassetetes, arma de choques, armas de brinquedo e até arma falsa.
No dia da morte de Charlivan, o grupo agrediu o rapaz e os amigos dele, após exigirem que o motorista da linha 832 (terminal de Laranjeiras - Vila Nova de Colares) apagasse as luzes. Logo depois, o motorista parou o coletivo e abriu a porta.
> Vigilantes que atuavam como 'justiceiros' são liberados
Um dos amigos de Charlivan tentou escapar dos choques e agressões que sofria. Ele correu e foi alvo de um tiro de raspão na cabeça. Em meio à confusão provocada pelo disparo, os demais tentaram correr, mas um deles, um adolescente de 16 anos, foi agarrado por Igor. Charlivan tentou ajudar o amigo e deu um soco em Igor, que revidou com um tiro no peito.
Dois cassetetes usados pelos justiceiros nas ações em ônibus Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo | GZ
Lucas e Igor foram presos menos de um mês depois do crime. A audiência de julgamento estava marcada para o último dia 19 de novembro. Porém, a juíza Daniela Pellegrino de Freitas decretou o cancelamento da sessão de julgamento. No procedimento, ela alegou para fins de adequação da pauta. A assessoria do Tribunal de Justiça explicou que isso é uma reorganização da pauta dos julgamento do dia da Vara.
> Leia mais matérias de Polícia
Desde então, não há nova data para que o julgamento ocorra e, na última sexta-feira (30), os dois réus passaram a responder pelo crime em liberdade. 

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