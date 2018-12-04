'Justiceiros do Transcol' são soltos após cancelamento de julgamento

Charlivan, 17 anos, foi morto com um tiro após pular roleta em 2015 Crédito: Arquivo | Gazeta Online

Dois amigos acusados de matar o adolescente Charlivan Neris Silva, 17, dentro de um ônibus do Transcol, quando o menor pulava a roleta, ganharam a liberdade após a audiência de julgamento do crime ser cancelada. Desde de maio de 2015, data do crime, Lucas Marcos Lima Cândido, 22 anos, e Igor França dos Santos, 23, estavam presos acusados de agirem como "Justiceiros do Transcol", como ficaram conhecidos.

Na época, as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra levantaram que Lucas, Igor e mais dois adolescentes se reuniam nas noites de sextas e sábados para repreender supostos criminosos dentro do coletivo ou passageiros que pulavam a roleta. Os encontros do grupo eram marcados via aplicativo de mensagens e os integrantes usavam cassetetes, arma de choques, armas de brinquedo e até arma falsa.

No dia da morte de Charlivan, o grupo agrediu o rapaz e os amigos dele, após exigirem que o motorista da linha 832 (terminal de Laranjeiras - Vila Nova de Colares) apagasse as luzes. Logo depois, o motorista parou o coletivo e abriu a porta.

Um dos amigos de Charlivan tentou escapar dos choques e agressões que sofria. Ele correu e foi alvo de um tiro de raspão na cabeça. Em meio à confusão provocada pelo disparo, os demais tentaram correr, mas um deles, um adolescente de 16 anos, foi agarrado por Igor. Charlivan tentou ajudar o amigo e deu um soco em Igor, que revidou com um tiro no peito.

Dois cassetetes usados pelos justiceiros nas ações em ônibus Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo | GZ

Lucas e Igor foram presos menos de um mês depois do crime. A audiência de julgamento estava marcada para o último dia 19 de novembro. Porém, a juíza Daniela Pellegrino de Freitas decretou o cancelamento da sessão de julgamento. No procedimento, ela alegou para fins de adequação da pauta. A assessoria do Tribunal de Justiça explicou que isso é uma reorganização da pauta dos julgamento do dia da Vara.