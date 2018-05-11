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Durante assalto

'Esperei o momento certo de agir', diz PM que matou bandido em Vitória

'Um deles virou com a arma na mão em minha direção. Foi quando atirei', lembra soldado que foi assaltado no Parque Moscoso

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 18:20
Soldado reagiu a assalto e atirou nos criminosos Crédito: Reprodução
Após conseguir evitar ser assaltado e balear os dois criminosos (um deles morreu), em Vitória, o soldado da Polícia Militar, 24 anos, contou ao Gazeta Online como tudo aconteceu e diz que manteve a calma, esperando o momento certo de agir. Ele foi rendido ao deixar a namorada em casa, no Centro de Vitória, na noite de quinta-feira.
> PM reage a assalto e mata bandido em Vitória
VÍDEO MOSTRA PM ATIRANDO
 
A ENTREVISTA
Como te abordaram?
Parei em frente ao prédio e minha namorada desceu da moto. Estava esperando o porteiro abrir a garagem para eu poder estacionar. Como demorou um pouco, porque ele precisava manobrar uns carros antes, minha namorada foi até a portaria pedir para ele não demorar. Foi neste tempo, que eles apareceram já com a arma na mão.
Vocês os viu se aproximando?
Vi, estavam a uns 20 metros de distância de nós. Um deles já veio com a arma em punho.
O que disseram?
Eles já chegaram gritando: Perdeu, perdeu! Entrega tudo. Obedeci e fiz o que mandaram.
Como reagiu?
Quando eles tentavam sair com a minha moto, passou um caminhão e os dois se distraíram. Foi quando aproveitei para agir. Dei voz de prisão, me identifiquei e um deles virou com a arma na mão em minha direção. Foi quando atirei. Esperei aparecer o momento certo.
Estava nervoso?
Não. Mantive minha calma o tempo todo. Antes de reagir, vi que minha namorada estava em um local seguro e que não tinha ninguém passando na hora.
Como sua namorada está?
Abalada e com medo. Eu estou acostumado a passar por situações de tensão, ela não. Mas, ela vai superar.

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