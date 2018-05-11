'Esperei o momento certo de agir', diz PM que matou bandido em Vitória

Soldado reagiu a assalto e atirou nos criminosos Crédito: Reprodução

Gazeta Online como tudo aconteceu e diz que manteve a calma, esperando o momento certo de agir. Ele foi rendido ao deixar a namorada em casa, no Centro de Vitória, na noite de quinta-feira. Após conseguir evitar ser assaltado e balear os dois criminosos (um deles morreu), em Vitória, o soldado da Polícia Militar, 24 anos, contou aocomo tudo aconteceu e diz que manteve a calma, esperando o momento certo de agir. Ele foi rendido ao deixar a namorada em casa, no Centro de Vitória, na noite de quinta-feira.

VÍDEO MOSTRA PM ATIRANDO





A ENTREVISTA

Como te abordaram?

Parei em frente ao prédio e minha namorada desceu da moto. Estava esperando o porteiro abrir a garagem para eu poder estacionar. Como demorou um pouco, porque ele precisava manobrar uns carros antes, minha namorada foi até a portaria pedir para ele não demorar. Foi neste tempo, que eles apareceram já com a arma na mão.

Vocês os viu se aproximando?

Vi, estavam a uns 20 metros de distância de nós. Um deles já veio com a arma em punho.

O que disseram?

Eles já chegaram gritando: Perdeu, perdeu! Entrega tudo. Obedeci e fiz o que mandaram.

Como reagiu?

Quando eles tentavam sair com a minha moto, passou um caminhão e os dois se distraíram. Foi quando aproveitei para agir. Dei voz de prisão, me identifiquei e um deles virou com a arma na mão em minha direção. Foi quando atirei. Esperei aparecer o momento certo.

Estava nervoso?

Não. Mantive minha calma o tempo todo. Antes de reagir, vi que minha namorada estava em um local seguro e que não tinha ninguém passando na hora.

Como sua namorada está?