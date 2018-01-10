'Ela vivia trancada dentro de casa', diz irmã de assassinada pelo ex

Ele ia várias vezes ia na casa dela, ameaçando ela. Ela vivia trancada dentro de casa. Essas são as palavras de Eleandrina Ferreira, irmã de Claudiana Ferreira da Silva de 42 anos, assassinada pelo ex companheiro na Vila de Itapemirim, em Itapemirim. O crime foi dentro da casa da vítima na noite desta terça-feira (09).
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o acusado, identificado como Alair Souza Silva, chamou a ex no portão e os dois começaram a discutir e, em seguida, ele sacou um revólver, com calibre ainda não identificado, e efetuou os disparos. Claudiana foi atingida por quatro tiros e morreu na hora.
Antes de seguir para a casa da vítima, Alair estava na casa de um irmão de Claudiana e disse que iria visitar uma irmã que está acidentada. Logo após o crime, a PM fez buscas na região mas não conseguiu encontrar Alair, que fugiu em uma motocicleta. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.
O corpo de Claudiana será velado na Capela Mortuária da Vila de Itapemirim, mas o horário de sepultamento ainda não foi definido.
ENTREVISTA
A irmã de Claudiana, Eleandrina Ferreira, mora a duas quadras da casa de Claudiana. Ela voltava da academia quando viu uma movimentação em frente à casa da irmã e já desconfiou que algo poderia ter acontecido com ela, pois sofria ameaças.
Claudiana sofria ameaças?
Claudiana tinha contado que ele já tinha ameaçado ela. Já tinha ameaçado o filho dela. Ela já tinha ido na delegacia fazer boletim de ocorrência contra ele. Mas ele ia várias vezes ia na casa dela, ameaçando ela, ela vivia trancada dentro de casa. E quando foi essa noite, na hora que ela estava abrindo o portão para filho dela sair, ele entrou e atirou nela dentro de casa.
Como você soube do crime
Eu estava subindo da academia, parei na rua dela, já estava cheio de polícia lá, pessoas, e eu já fui correndo, já sabia o que tinha acontecido, porque ele já estava ameaçando ela.
Qual era o motivo das ameaças?
Ela ficava trancada dentro de casa. Ele não aceitava o fim do relacionamento e era ameaçada por ele. Ela viu que não dava mais e separou dele. Foi nesse momento que ele não aceitou a separação e fez isso.
Você acreditava que ele poderia chegar ao ponto de assassinar Claudiana?
A gente vê isso em muitos lugares e não imagina que iria acontecer com a família. Agora ele deixa três filhos jovens e não sei o que vai ser deles, só Deus sabe. Ele tem que pagar pelo que ele fez. A justiça tem que ser feita.