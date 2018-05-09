'Cerco está se fechando', diz Jean Wyllys sobre caso Marielle

O deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) Crédito: Bernardo Caram|G1

Após um encontro com o delegado titular da Delegacia de Homicídios da capital, Fabio Cardoso, o deputado federal Jean Wyllys (PSOL), disse que várias linhas de investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes já foram descartadas, o que significa dizer, segundo ele, que o cerco aos assassinos e ao mandante do crime está se fechando.

Ele e o também deputado federal Alessandro Molon (PSB) foram à sede da Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, para cobrar explicações sobre erros apontados nas investigações dos crimes.

Ele disse que saiu do encontro certo de que algumas notícias publicadas pela imprensa não correspondem com a verdade, como por exemplo que a polícia só soube recentemente que a arma do crime era uma submetralhadora.

"O delegado disse que em momento algum a polícia falou que a arma do crime era uma pistola e que disse apenas que a munição usada era de calibre 9mm. E que eles já sabiam tratar-se de uma submetralhadora a arma usada no crime. A equipe de investigadores está otimista e disse que várias linhas que já foram descartadas e que assim o cerco está se fechando. O delegado disse ainda que os executores do crime são muito bem treinados, não são pessoas quaisquer e não são baratas", comentou o coordenador da comissão externa.